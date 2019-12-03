失蹤23天後死在異地！26歲Lo娘生前最後通話17小時…監視器揭3大疑點

▲杭州26歲女孩失聯23天後，死在異地。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

急切離家、最後一通電話長達17個小時、曾上了一輛不明小車……浙江省杭州市26歲女孩失蹤案因為諸多疑點，引發外界關注。失聯23天後，警方在另外一個省發現疑似女孩的屍體，2日終於確認該屍體是失聯女孩，並初步排除刑事案件可能。

綜合陸媒報導，26歲的杭州女孩張玲一頭短髮，身材小巧，愛好Cosplay和Lolita裝扮，在當地開了一家名叫「孤鯨三坑體驗館」的小店，主要賣Lolita制服和漢服等服飾。

張玲最後一次公開PO文是在11月6日上午11點24分，她發了一組照片，顯示在中國美院象山校區拍外景照片，帶了三腳架，是一個人去的。自那之後，她的QQ、微信都沒有再發佈或回覆過任何訊息，電話也一直無法接通。

值得注意的是，在張玲失聯的前一天，也就是5日，她在自己開的店微博上寫著「11月7號閉店一天」，但沒有說明原因。

▲女孩生前喜歡Lolita裝扮。（圖／翻攝自微博）

此後，張玲的媽媽一直在女兒開的店裡等待，但都沒有獲得什麼關於孩子的有用資訊。她說，這家店是10月7日剛開的，「女兒之前在淘寶上開網店，後來說想開實體店，正好看中這個店面，我就答應了。」

那麼，張玲失蹤前有沒有發生什麼異常？媽媽想了想說，女兒11月1日曾向自己要過5000元人民幣（約新台幣2.2萬元），「她平時比較內向，有什麼事都會跟我說，那天她沒說拿錢做什麼，我也就沒多問。」她11月3日曾去女兒店裡，「因為快到雙十一了，女兒一直在忙。」到了11月6日下午1點多，她再次給女兒打電話，卻發現電話已經變成了「來電提醒」，發微信也一直沒有收到回應。

當天下午5點多，媽媽立即去了女兒店裡，但這次撲了個空，不過當時她還是沒想太多，以為女兒有事出去了或是跟朋友出門玩了，此後找了2天，打電話給女兒的同學和朋友，都沒有女兒的音訊，11月8日終於察覺不對，到轉塘派出所報了警。

接警後，當地警方開展調查。監視器畫面顯示，失蹤當天張玲從中國美院象山校區離開後，在下午1點10分左右來到象山國際廣場附近的一個停車場，上了一輛小車，在車上待了近50分鐘，下車之後又打車去了轉塘街道麗景路上的光陽大廈，在那裡待了近2個小時，隨後下午4點多回到家中，快5點的時候穿著一件黃色毛衣、灰色褲子，背著一個淺銀色的雙肩包再次離開。

警方還發現多個疑點，包括，張玲最後一個通話，長達一千多分鐘；最後從位於10樓的家中離開時，她按了電梯，卻沒等到電梯開門，就急切轉頭選擇走樓梯下樓，期間一直在通話中；此外，她在停車場上的小車是誰的車？

報案之後，媽媽幾乎每天都會去派出所問問進度，但始終沒有女兒的消息。終於，警方於11月28日晚獲悉別省有一無名屍體疑似失聯女孩，獲悉情況後，立即組織力量連夜趕赴當地開展調查，2日確認屍體就是張玲，並排除了刑事案件的可能。

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