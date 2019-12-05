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女騎士撞車破相！肇事駕駛判無罪...關鍵畫面曝「僅0.34秒無法反應」

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▲▼安全帽,機車,騎士,騎車。（圖／取自Pixabay）

▲基隆一名張姓女子開車時，在交岔路口與未禮讓右方車輛的林姓女騎士發生車禍 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／基隆報導

基隆張姓女子去年清晨駕駛小貨車行經七堵區的百福社區百五街，另一頭一名林姓女子沿著福三街騎乘機車，兩車在行經無號誌的交岔路口處相撞而發生車禍，造成林女人車倒地，檢察官依照過失傷害罪對張女提出公訴。基隆地方法院審理後，法官認為張女行經該路口時，有合法減速通過，加上無法預期林女的機車會搶先通過，因此判張女無罪。全案可上訴。

檢方起訴指出，2018年11月13日清晨時分，張女在開車行經百五街與福三街無號誌交岔路口時，沒有注意前方路況而通過路口，同一時間騎乘機車的林女在通過路口時，也沒有注意到左方車輛應禮讓右方車輛的規定，造成機車右後方排氣管和小貨車右前方保險桿擦撞。

判決書指出，受傷的林女在擦撞後，林女的機車直接失控衝進路邊騎樓的鐵門，而林女臉部有4公分的撕裂傷、右手挫傷、右手手指有關節骨折脫臼、左腰和左髖挫傷、牙齦撕裂傷等受傷情形，因此檢方對張女提出公訴，認為她涉過失傷害罪。

張女被偵訊時，堅持自己沒有犯下過失傷害，她辯稱當時她車速不快，且遵守交通規則減速行駛並注意前方狀況，孰料，林女突然騎車出現在她面前，她表示有及時煞車，但林女還是要騎車穿過，造成雙方車禍，此外就當時雙方相對位置來判斷，張女反應時間不夠，僅0.34秒，且林女單方面誤判張女會停車，便認定張女有過失行為。

法官透過路口的監視器畫面，可以得知張女開車要行經事故路口之前，車尾煞車燈已經是亮燈狀態，在第3秒時，張女的小貨車已開在交岔路口黃格網狀區前面，此時林女騎車快速穿過張女車子前面，造成雙方擦撞，林女人車倒地，張女小貨車車身僅些微震動，而法官還提到，因為行車影像並非能夠將車輛原始行駛速度完整呈現，因此案發當時雙方的速度雖不清楚，但法官能確認的是張女車速是遠低於林女車速。

林女在被偵訊時曾提到，當時張女車速其實十分緩慢，認為張女是要讓她通過，也可得知張女其實已經減速，無法判定有疏忽過失。經基隆地方法院審理後，法官就道路交通安全規則規定，若駕駛行經交岔路口、支線等應注意左方車輛要先停，禮讓右方車輛通過，林女明顯已違反用路規定，張女依照這個情況，是無法預期林女會搶先通過，且她的證詞提到沒有足夠的反應時間閃避，因此法官判張女無罪。全案可上訴。



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