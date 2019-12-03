不許再敗家！桃園藍軍議員表決　刪除「賣地」歲入預算90億元

▲舒翠玲（前排右）以不同意鄭文燦市長繼續「賣地」為由，動議刪除平均地權基金繳庫等90億。（圖／桃園市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園市議會國民黨團議員3日發出審查總預算甲級動員令，於刪除新聞處共10筆歲出預算3464萬餘元之後，下午審查地政局預算時，市議員舒翠玲以不同意鄭文燦市長繼續「賣地」為由，動議刪除平均地權基金繳庫等90億元歲入預算，在表決時，藍營並以人數優勢確定刪除，這也是市府今年審查預算以來，第一次被刪除的歲入預算。

舒翠玲事後表示，她刪除的動機只是看不慣市長鄭文燦賣祖產，她拒絕市府以賣地方式挹注市庫的敗家行為，要為下一代留下屬於桃園市民的資產。

▲桃園藍軍議員以人數優勢，刪除地政局「賣地」繳庫歲入預算90億。（圖／桃園市議會國民黨團提供）

桃園市議會國民黨團上午審查市政府新聞處、各區公所預算時，發出甲級動員令，黨團成員幾乎全員到齊，出席人數多於執政黨議員，經過多次表決，新聞處預算有10筆全數或部分被刪除，總金額達3464萬9718元，其中包括重大市政政策行銷刪除費用1000萬元、辦理城市行銷宣傳活動費用刪除1000萬元等。

下午審查民政局及地政局預算，國民黨團乘勝追擊，審查地政局歲入預算有關非營業特種基金賸餘繳庫預算，包括一、區段徵收科辦理桃園市平均地權基金賸餘繳庫。二、高速鐵路車站特定區區段徵收計畫案財物結算盈餘撥充平均地權基金後繳庫，兩項合計共90億元。

國民黨議員褚春來質詢地政局長陳錫禎，是否有信心達成今年及明年平均地權基金分別為85億元及90億元的基金繳庫目標，陳錫禎只表達努力達成，但是否可以達標卻不置可否。

接下來發言的舒翠玲議員，則是提出數據指出，鄭文燦市長任內包括區段徵收、市地重劃賣地所得，2015年138億、2016年賣地65億、2017年賣地59億、2018年賣地60.8億、4年總共賣地322.8億，撥入市庫當作一般支出，花掉了200億元。

舒翠玲說，今年預計賣地30筆土地挹注市庫85億，截至9月為止，賣地所得挹注僅20億，但2019年如賣掉30筆土地後，全桃園市就只剩下41筆土地、面積4.5公頃總價62億可賣的土地了。她不同意也無法接受桃園市的土地被市長鄭文燦繼續賣光光，因此動議全數刪除地政局編列的2020年平均地權基金繳庫90億歲入預算。

雖然民進黨議員蔡永芳以標售自償性土地作為開發費用「天公地道」動議擱置，但不敵國民黨議員多數，遭到否決，接著表決舒翠玲的刪除動議，以贊成刪除14票大贏反對的5票，這筆90億元的歲入預算確定被刪除。

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