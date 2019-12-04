桃園偵查佐酒駕遭調職記大過　地院判4月併罰3萬

▲桃園市大溪分局前廖姓偵查佐2019年6月間因酒駕肇事被查獲，檢方依公共危險罪嫌起訴，廖也慘遭調職記大過處分。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪分局前廖姓偵查佐於2019年6月間某晚與友人聚餐時小酌幾杯，後來在大溪區康莊路不慎與呂姓男子車輛碰撞肇事，被自家分局同仁測得酒測值高達每公升1.15毫克，被依公共危險罪嫌送辦，檢方查出廖曾捲入縱放人犯案遭羈押停職，事後雖獲判無罪，但這次因酒駕又被起訴，地院判處廖有期徒刑4個月，併科罰金3萬元，廖因貪杯不但遭調職還需面臨高額罰金。

檢警調查，53歲的廖姓偵查佐於今年6月16日晚間在平鎮區友人住處聚餐小酌，晚間6時許開車行經大溪區康莊路3段時，不慎與呂姓男子轎車發生碰撞，經大溪分局員警到場處裡，員警見廖帶有酒味，酒測時廖的酒測值高達每公升1.15毫克，幾乎已達爛醉程度，被依公共危險罪嫌送辦。

檢警偵訊時，廖坦承酒駕，檢察官認為，明知酒後駕車是近年警政署強力掃蕩目標，廖身為警務人員竟知法犯法，檢察官依公共危險罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

地院審酌，廖酒後在不能安全駕駛情形下，仍開小客車上路，已危及道路交通安全，缺乏尊重其他用路人生命與財產安全，呼氣酒測值高達每公升1.15毫克，本案經檢察官起訴，但廖自白犯罪，改以簡易判決處刑，不經通常審判程序，依不能安全駕駛動力交通工具罪，判處廖有期徒刑4個月，併科罰金3萬元，得易科罰金、易服勞役。

檢方還查出，廖曾在中壢警分局偵查隊任職時捲入查獲賭場涉嫌索賄200萬元縱放人犯案，檢方於2012年7月依縱犯人犯、侵占職務上持有非公共私有財物罪向地院聲押獲准，但同年11月間獲裁定55萬元交保，共遭羈押124日，廖事後被停職處分，直到2015年6月地院一審宣判無罪，廖再向法院聲請刑事補償，法官審酌以1日2900元准許補償35萬9600元，廖事後申請復職獲准，未料這次因酒駕遭判刑，不但被調職記大過處分還需面臨高額罰金處罰。

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