暖商機發威！網購近期熱賣夯物　入手價不到千元受歡迎

▲天氣變冷，一件不到千元的法藍絨被，成為近期網購上的熱銷夯品。（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

記者洪菱鞠／台北報導

網購雙12開跑，同時迎接年末採購潮，根據樂天市場觀察，年末最夯搜尋關鍵字如「送禮」、「交換禮物」搜尋量，較上月同期暴增4成，商品數較去年同期成長5成，而30%的消費者送禮及收禮選擇上，偏好高價且實用性佳的3C商品為主。不過氣溫降帶動暖商機發威，加上明年提前過農曆新年，最近法藍絨被熱銷成長3成，掃除收納品的網購買氣也很夯。

Yahoo奇摩超級商城指出，隨著時序進入12月，天氣逐漸轉涼，加上年底伴手禮採購旺季，帶動平台暖冬、贈禮商品買氣、業績持續升溫，如千元即可入手的法藍絨被較上季銷量成長3成；針對乾冷季節的保濕舒敏商品，像是金盞花舒敏極淨潔膚水大受青睞，銷量較上月翻倍增長。另外，迎接新的一年到來，養生取向的堅果類商品也是熱門選擇。

Yahoo奇摩購物事業群整合行銷部總監簡育靖表示，明年春節提前到來，除舊佈新、掃除收納需求提早浮現，帶動吸塵器、掃地機器人等掃除家電銷售攀升。而收納風潮當道，也推升「功能型收納箱」成熱銷品，如工業風貨櫃造型、可摺疊且隔板多變化等類型最受歡迎。此外，隨著女性對化妝品收納越趨講究，帶動化妝品、口紅收納盒等商品銷量增長。

年末汰舊換新、清潔掃除、年節送禮，各種需求可望在年前催出另一波購物高峰，近期各家電商紛紛開打雙12，推出暖慶優惠活動先戰一波，例如Yahoo奇摩購物中心及Yahoo奇摩超級商城雙平台主打豪發上億折價券、上萬件商品下殺3折、萬元明星商品1元帶回家、最高享18%回饋，東森購物也在12/2上午10:00～12/13上午10:00期間強打「1212超級BUY」，祭出館別特殺專區、集氣搶12元商品、新會員滿額送泡湯券、萊爾富超取送焙茶可可等，並於每日指定整點時間發放121元、1,212元或2,424元限量折價券，讓消費者搶到可現買現折再省一筆。

▲雙11沒買夠，雙12讓網購族把握最後一波機會買好買滿。（圖／翻攝自東森購物官網）

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