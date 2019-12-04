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北市議員赴日本代表處陳情　謝長廷神隱取消媒體茶敘

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▲▼北市議員赴日找謝長廷陳情。（圖／翻攝張斯綱臉書）

▲北市議員赴日找謝長廷陳情。（圖／翻攝張斯綱臉書）

記者楊亞璇／台北報導

針對「卡神」楊蕙如指示網軍操作網路風向，遭質疑大阪辦事處處長蘇啓誠輕生的憾事。國民黨台北市議員李明賢、張斯綱、徐弘庭、王欣儀4日下午飛抵東京，抵達我「台北駐日經濟文化代表處」，向駐日代表謝長廷陳情抗議，要求謝長廷請辭下台，並遞交陳情書。

▲▼北市議員赴日找謝長廷陳情。（圖／翻攝張斯綱臉書）

不過，起初四位議員遭代表處拒於門外，與代表處官員引起一番爭執，官員要求一位代表進入，遭到議員質疑自己的領土卻不能進去？還是進去代表處還要搜身？如果有安全疑慮都配合檢查，一度僵持不下。經過代表處官員向上級請示，最終決定讓四人進入，但是不開放採訪，不能拍攝。

王欣儀表示，一條人命不能輕忽，他們要來陳情，但是謝長廷竟然躲起來，連原本要舉辦的媒體茶敘都取消，外交官之死這樣的事情都不願意面對，要求他出來面對辭職下台負責。

徐弘庭說，希望轉達民意，不論調查、自清，或是負政治責任，都是謝長廷欠中華民國國民的。張斯綱認為，謝長廷大可利用媒體茶敘機會對外說明，他應大方接待中華民國國民。

陳情書內容如下：

2018年9月日本關西機場因颱風關閉、受困台籍旅客抱怨連連，卻有網友以PTT帳號「IDCC」為駐日代表謝長廷辯護帶風向，並將機場動亂之責導向大阪辦事處，稱大阪辦事處「爛到該死」、「黨國餘孽」等，最終導致大阪辦事處處長蘇啟誠輕生的憾事。

如今，在台北市刑大介入調查、台北地檢署接手偵辦之下，謝系所屬的「卡神」楊蕙如遭到起訴。在檢方起訴書當中，楊蕙如指示眾人在LINE群組以及PTT上發文帶風向，每個月再透過蔡姓友人發給網軍酬勞1萬元。檢方起訴楊蕙如一案也引起國人譁然，輿論也提出以下兩點質疑：

第一， 楊蕙如過去被視為是謝系成員之一，包括前往日本與謝長廷合照·，有長工辦公室的聚會活動照、甚至也有民進黨競選活動的宣傳文宣。再再證明楊蕙如與駐日代表謝長廷關係匪淺，也因此,楊蕙如透過網路帶風向之惡質行為，是否就是謝長廷所指使？

第二， 楊蕙如操作網軍經費，是否也是謝長廷交付？操作網軍是否動用外交預算？這是涉及政治與法律雙重責任。

這兩點質疑獲得釐清之前，也請謝長廷代表給國人一個交代，先自行請辭下台！「駐日代表」是行使國家職權的重要官職，操作網軍帶風向間接造成外交官之死，實則是有辱官箴，嚴重戕害國家形象，謝長廷法律與政治雙重責任難以開脫。

台灣距離東京短短幾個小時，面對如此重大紛擾事件，謝長廷於公,於私都有必要對外解釋說明，此刻，在檢調的法律行動之前，謝長廷應先扛起政治責任，立即為蘇啟誠處長之死立即下台道歉，切勿一錯再錯。

▲▼北市議員赴日找謝長廷。（圖／國民黨文傳會提供）

▲北市議員赴日找謝長廷遞交陳情書。（圖／國民黨文傳會提供）

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