十大最美公路出爐！台61線高票奪冠　落日大道超吸睛

▲台61線通宵落日大道。（圖／公總提供）

記者李宜秦／台北報導

公路總局發起「台灣十大最美景觀公路」票選，經過近一個月激烈廝殺後，由「通霄．台61線111k+000～121k+000」以3.4萬票的高人氣奪冠，其西濱最美月牙灣公路與落日大道是備受青睞的主因。公總表示，只要有投給前十美景觀公路，就可參加「決選最高人氣獎」抽獎，有機會獲得ZenFone 6、捷安特等獎項，得獎名單將於9日公布。

公路總局於11月6日發起「台灣十大最美景觀公路」票選活動，歷經一個月的投票，總票數共達21萬4080票，在參選的30條公路路線中，除了第1名的台61線通宵路段外，還有台61線永安漁港脊背橋、台9線金崙大橋、台9線白米景觀橋、台14甲線鳶峰至合歡山路段、台3線三灣客庄路段、台2線金山石門路段、台21線塔塔加路段、台20線甲仙大橋及台26線港仔旭海路段，成為前10大最受民眾青睞的景觀公路。

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▲台61線永安漁港脊背橋。（圖／公總提供）

▲台14甲線合歡山公路。（圖／公總提供）

公總表示，只要在12月1日前，曾投票給前十美公路者，就可獲得「決選最高人氣獎」抽緊機會，公總將於9日上午10點公開抽獎，並於活動網頁公布得獎名單。

人氣獎獎項豐富，包括ZenFone 6（6G/128G） （市價$17,990）及捷安特高級自行車（Liv ALIGHT 1 DISC 城市運動好easy 2020年式）（市價$14,800）各2名，本次獎項及投票週週抽參加獎、分享FB貼文活動獎等獎項將於109年1月統一寄送。

公路總局期盼透過票選十大景觀公路，呈現近年來公路營造成果，也讓民眾感受台灣公路之美及風情，進而吸引民眾來場充滿幸福感的公路小旅行。另期許透過路線特性分析與創意加值，讓十大公路更具主題性，不僅受國內民眾喜愛，更能成為國際旅客也爭相到訪的主題公路。

▲台9線金崙大橋。（圖／公總提供）

▲台9線白米景觀橋。（圖／公總提供）