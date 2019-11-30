京華城最後營業日爆排隊潮　40歲男「排10小時」拚抽獎

▲京華城最後營業日祭出萬元購物金抽獎，一早未開店前吸引200多名民眾排隊。（圖／讀者提供）

記者蔡惠如／台北報導

營業18年的京華城，在今（11／30）迎來最後一個營業日，業者特別祭出「一日萬元購物金」抽獎，民眾不需先消費就有抽獎資格，首位排隊民眾林先生在今天凌晨12點多時就現身，他表示：「想說最後一天就來試試運氣。」而喜滿客祭出的一日88元電影票，也在上午就吸引300至400位人潮，為最後營業日衝人氣。

「剛開始開幕的時候有來，人很多很熱鬧，東西又多，最近幾年比較少來了，來排隊抽獎順便跟它說再見」，年約40歲的民眾林先生凌晨12點多就從台北橋過來排隊，打算拚一拚最後的抽獎金，即便中了萬元頭獎也需要在1天內花完，他則表示：「買一些居家用品吧，就盡量買。」

京華城最後一日對外營業，祭出一日萬元購物金抽獎活動，加上喜滿客京華影城推出的88元優惠票，一早就吸引約500個人到場排隊，形成近年難得的開門盛況，民眾邱先生表示，這是首次這麼早來，年輕的時候就在這混，等一下要帶小孩去BabyBoss玩最後一天。

▲喜滿客電影院早上9點半就大爆滿。（圖／讀者提供）

京華城表示，目前一日萬元購物金的300名排隊人潮已經快要排滿，預計11點發放號碼牌後，民眾就能自由行動，下午2點會正式抽出購物金得主，包括1萬元商品券、5,000元商品券3名、3,000元商品券與1,000元商品券，目前仍有200多個櫃位可讓民眾消費。

喜滿客京華影城也在今祭出「後會有期88再見」優惠，只要是喜滿客會員，居住在6個北市行政區居民，就能用88元買電影票，一人限買2張。今晚8點街頭藝人綠龍將會在館內表演大提琴，打烊前10分鐘的晚上9點20分，京華城同仁將於1F京華廣場前閉店送客，感謝所有消費者18年來的支持與愛護。