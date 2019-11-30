秋冬國旅好時機！住雲林不只可「抽汽車」　還送100元消費券

▲雲林西湖大橋。（圖／雲林縣府提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局9月起推出「擴大秋冬國旅獎勵計劃」，觀光局日前指出，由於計畫經費仍有餘額，因此有機會延至明年1月23日。雲林縣府為吸引旅客，也趁勢推出「行腳活動」，祭出「住雲林抽汽車」抽獎，並贈送入住旅客100元，針對雲林縣內觀光工廠、伴手禮店等，還有不同消費折扣。

本次國旅補助計畫，雲林縣內共72家旅宿業者參與。雲林縣府為吸引旅客，推出四大行銷活動，包括「秋冬遊專案-住雲林抽汽車」、「2019行腳雲林」、「深遊雲林-社區深度文化之旅」與「咖啡地圖消費抵用券」。

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▲雲林草嶺蓬萊瀑布。（圖／雲林縣府提供）

▲雲林石壁孟宗竹。（圖／雲林縣府提供）

雲林縣長張麗善表示，縣府搭配秋冬國旅補助，推出雲林行腳活動，透過將雲林縣傑出演藝團隊的節目推展到雲林縣境內，讓更多來到雲林的遊客可以欣賞雲林的藝文之美。

雲林縣文化處長陳壁君表示，只要在今年底前入住雲林縣內有參與國旅補助的旅宿，每房將免費贈送咖啡地圖手冊一本，內附消費券100元，旅客可持消費券至書中介紹的店家消費，單筆消費滿100元就可折抵50元。

▲台糖小火車載運甘蔗。（圖／雲林縣府提供）

此外，陳壁君指出，雲林縣境內的觀光工廠、文創園區、優質伴手禮店面等借問站，也推出各式推廣活動，凡來到借問站的遊客，還能夠享有不同的消費折扣。

而重頭戲「抽汽車」抽獎活動，旅客只要在補助期間到雲林住宿，並申請觀光局補助優惠，再至「住雲林抽汽車」活動官網登錄「住宿日期」、「旅宿業名稱」、「旅客姓名」、「手機號碼」、「email」及「身分證字號」等資訊，即可參加抽獎。

雲林縣府表示，該活動獎品內容豐富，有汽車、電動機車、ipad等多項大獎，希望可以增加更多的遊客來雲林遊玩。縣府預計將會在明年1月16日上午進行抽獎，相關的資訊也可以上網搜尋「住雲林抽汽車」官方網站來查詢。

▲雲林口湖成龍濕地。（圖／雲林縣府提供）