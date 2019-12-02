台61線通霄段區間測速開罰　首日203件違規....國庫進帳60萬

▲台61線西濱快速道路北上通霄鎮南通灣至白沙屯北上路段設置區間測速。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

為期2個月宣導期的台61線西濱快速道路北上通霄鎮南通灣至白沙屯北上路段所設置的區間測速，已於12月1日起正式開罰，依據苗栗縣警察局交通隊統計，光12月1日單日就有203輛超速，以最低3000罰金計算，首日國庫就進帳了近60萬元。

苗栗縣交通隊表示，台61線西濱快速道路北上122.6至115.6公里處，因宣導期結束，12月1日0時展開執法工作；依據交通隊0時至24時止，區間測速超速的車輛高達203輛，最高測得超速的車輛時速為117公里，超速有27公里；以最低罰款金額3000元來計算，單日至少就幫國庫進帳了有60萬左右。

交通隊說，10月、11月是台61線通霄至白沙屯區監測速的宣導期，當時約超過14000件的違規事件，平均一天有近250件超速違規；雖然正式開罰約略少了20%，但數量還是相當驚人，也希望用路人不要有僥倖心態，交通隊另外在台61線南下122.3至130.3公里區間測速已建置完成並測試中，預計明年2月正式取締。

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