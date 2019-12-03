明起連下3天雨！一張圖秒懂降雨區域　週四「濕又冷」最低探15度

▲明日起連續3天都會降雨，一張圖秒懂降雨區域。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險公司）

記者李宜秦／台北報導

跟陽光說掰掰！中央氣象局表示，受中颱外圍環流水氣與東北季風影響，明日起至週五全台都逐漸轉有雨，預計週四雨勢最明顯，北部、東北部地區會有局部大雨、豪雨發生。天氣風險公司則表示，週四北部、宜蘭地區雨勢明顯且持續，可能整天都滴滴答答的，全天氣溫也僅15到18度。

受東北季風影響，全台本週氣溫都偏低，氣象局預報員張承傳表示，今日清晨為此波冷空氣影響最明顯的時間，台南以北與宜蘭地區的低溫僅12度到14度。

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張承傳表示，明日起至週五3天全台都轉濕冷，明日上半天先從東半部、大台北東側地區開始有短暫降雨，西半部則是零星飄雨，到了明日下半天雨勢開始明顯，預計明晚起至週四是雨勢較大的時段，北部、東北部可能會有局部大雨、豪雨發生，其他地區則是短暫降雨。

▲明晚開始全台就會陸續降雨。（圖／記者林敬旻攝）

張承傳表示，明日起至週五東北季風強度減弱，然而因下雨影響，整體氣溫仍偏低，全台低溫約落在15到18度間，高溫部分北部約為20度以下、中南部則是20度初頭。另外追雪族注意了，由於水氣多、氣溫低，週五夜間3000公尺以上高山有機會降雪。

張承傳指出，週六起再受到新的一波東北季風影響，強度與此波類似，有機會達冷氣團程度，週六晚上到週日清晨是溫度最低的時段，中部以北、東北部約僅12到15度。

▲預計週六水氣減少，陽光才會露臉。（圖／記者林敬旻攝）



臉書專頁「天氣風險公司」表示，中颱北冕通過菲律賓、準備進入南海，其外圍環流水氣逐漸北抬，週三下午到傍晚起就會開始下雨，不過週三雨勢不會太大，只會偶爾有陣雨，到了週四至週五上午則是全台都有雨，其中北部、宜蘭地區雨勢明顯且持續，一整天可能都滴滴答答的，全天氣溫也只有15到18度間。

天氣風險公司指出，週五下半天水氣減少，剩下北部有短暫陣雨，約到週六午後乾空氣會接手，轉為「乾冷」的天氣型態，預估要到下週二氣溫才會明顯回升。