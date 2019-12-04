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苗栗警跨區桃園攻堅地下賭場　破獲罕見「彭于晏的衝鋒槍」

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▲苗栗警方跨區攻堅桃園地下賭場，當場逮捕嫌犯12人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗警方跨區攻堅桃園地下賭場，當場逮捕嫌犯12人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

桃園市2名林姓（23歲）及陳姓男子（22歲），在市區經營地下賭場；苗栗警方前往攻堅，賭場內有多名賭客四處逃竄，警方對空鳴槍示警後，查獲林男涉嫌持有4支槍，其中1支是台灣罕見的美軍特種部隊使用MK-9制式衝鋒槍，火力強大，全案依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

▲警方把持有4支長短槍的林姓男子，移送法辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方把持有4支長短槍的林姓男子，移送法辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，日前掌握林男、陳男犯罪集團，疑似槍、毒、賭都來，專案人員多次蒐證，發現他們以桃園市桃園區汽車修理廠2層樓鐵皮屋掩護，表面經營修理、清潔高價進口車生意，掩護地下賭場，專案小組聲請搜索票，12月1日見時機成熟，動員保安隊霹靂小組警員手持MP-5衝鋒槍，使用新配發破門器撞開鐵門，屋內12人竄逃，還有人從2樓跳下逃逸，警方開1槍示警，圍捕12人，並在1樓查獲1支MK-9衝鋒槍，2支土耳其製ZORAKI 925自動連發手槍，1支935式手槍，及子彈77顆。

▲苗栗警方起出罕見的MK-9制式衝鋒槍，這把槍也是美國海豹特種部隊用槍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗警方起出罕見的MK-9制式衝鋒槍，這把槍也是美國海豹特種部隊用槍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方指出，嫌犯火力強大，其中包括MK-9制式衝鋒槍為美國海豹特種部隊用槍，5秒可擊26發，在國內鮮少查獲。而ZORAKI925手槍為迷你衝鋒槍，可裝置長短彈匣，體積小且攜帶方便，在電影《湄公河行動》中，還是彭于晏所使用的槍械；警方在現場並查獲少量毒品，專案小組清查，依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送林男、陳男偵辦，另有1名劉姓男子（29歲）毒品案通緝犯，解送桃園地檢署執行，專案小組懷疑槍支另涉其他案件，擴大偵辦中。

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