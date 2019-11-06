苗警跨區台中摩鐵逮毒犯　「槍已上膛」警壓制查獲逾千克K毒

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局刑事警察大隊，於10月上旬獲悉台中1名張姓男子，染有毒品惡習，平日以販毒維生，販毒網絡遍及中部各地區；苗栗警方成立專案小組，經長期跟監蒐證後，11月3日將前往台中市1間摩鐵準備作交易的張、林2毒犯逮捕，查獲K他命逾1公斤，並在林嫌腰間查獲1把已上膛的改造手槍及子彈11顆，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

▲苗栗警方跟監數日後，在台中市1間摩鐵內，將準備毒品交易的2毒販逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗警方表示，專案人員前往台中市跟監、蒐證，發現張嫌為規避警方查緝，平日均以Uber計程車代步，令專案小組難以掌握張嫌行蹤，專案人員多次前往張嫌住居所觀察，終於發現張嫌之毒品交易習性，並鎖定特定「摩鐵」後，隨即規劃跟監、查緝任務。

▲苗栗縣長徐耀昌也頒發加菜金，慰勞有功的警察同仁。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣刑大隊長陳榮標指出，11月3日見時機成熟，趁張嫌前往台中市1間汽車旅館，疑似從事毒品交易時，將才剛下車的張嫌當場壓制、逮捕，並從同行林嫌隨身之提袋內，查獲純質K他命毒品1公斤，並在林嫌腰際查扣1把已上膛之改造手槍及子彈11顆，另外嫌犯隨身攜帶1台點鈔機，警方強烈懷疑其用途與動輒上百萬毒品交易有關，將深入追查林嫌等販賣毒品罪行。全案於偵辦後，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移請臺中地方檢察署偵辦。

苗栗縣警察局也指出，刑事警察大隊於2019年9、10、11月份，連續3個月跨轄查獲各1公斤純質毒品，這次更在嫌疑人身上查獲非法槍彈，突顯政府、警方淨化選前治安，及貫徹安居緝毒之決心，並呼籲民眾如果發現任何毒品或其他犯罪之事證，請勇於向警方舉發，共維社會之安寧。

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