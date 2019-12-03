廣東病死豬肉「洗白」上千斤流入市場　新華社：涉案人以被抓！

▲廣東有病死豬流入市場。（圖／翻攝自《廣東電視台》）

記者劉亭／綜合報導

廣東佛山一家正規豬肉廠，竟然將病死豬加工操作「洗白」，並蓋上檢疫合格標簽，流入周邊市場的豬肉攤，每天數量高達數千斤。目前佛山三級主管部門已查處涉事肉聯廠，公安部門帶走相關人員進行調查。

根據《廣東電視台》「今日一線」節目11月30日報導，經過1個月的暗訪發現，原本應該在屠宰場進行無害化處理的病死豬，卻從屠宰場理流出，進入廣東佛山叫南海合誼肉聯有限公司的正規肉聯廠，經過燙洗、脫毛、除內臟等程序後，死豬立馬變身為白條豬。

當天晚上原本一直被檢驗員拒絕出場的死豬肉，被蓋上了檢驗章。之後買豬人就可以直接把車放上貨車，一路開出肉廠，也不用經過保全人員檢查。就這樣，死豬肉成了正常的豬肉，在市場上擺賣銷售，售價幾十元人民幣一斤。

據《新華社》2日報導，廣州和佛山兩地政府部門通報，因交易、屠宰病死豬肉，佛山合誼肉聯有限公司已被責成停業整頓，相關嫌疑人被帶走調查。廣州涉嫌銷售死豬肉的兩名豬肉檔主也已被控制。

佛山市南海區政府2日表示，在獲悉情況後，南海區公安、農業、市場監管等部門已趕赴現場，成立事件調查處置工作組，責令南海合誼肉聯有限公司從12月1日中午起禁止生豬調入。在庫存生豬處理完畢後，屠宰場2日停業整頓，相關嫌疑人已被帶走調查。