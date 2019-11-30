東北季風到來溫度驟降　養殖漁業提前做好防寒措施

▲▼嘉縣府提醒防寒災，漁民提前收成漁獲。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央氣象局預報，12月2日起東北季風持續增強，2日至4日期間，嘉義地區早晚低溫13度，白日高溫25度，早晚溫差大。嘉義縣政府籲請養殖漁業，應確實做好冬季養殖飼養管理，減少水產物疾病或寒害死亡發生。

農業處表示，冬季天氣變化大，請從事養殖熱帶不耐寒魚種（如虱目魚、金目鱸、吳郭魚等）養殖戶，確實做好冬季養殖飼養管理，避免低溫對養殖水產物造成災害損失。入冬時需隨時注意氣象預報，遇低溫特報時要特別注意寒害的應變，依天氣變化調整管理措施、投餌頻率及飼料量(減料或停料)。

此外，本時期應減少換池、捕撈、大量換水等操作方式，以避免罹患水黴病。因應低溫寒害需有保溫措施，包括魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水或利用越冬溝，維持較高且穩定的水溫。另池水較淺之文蛤養殖池，其混養之虱目魚，必要時應規劃儘早採捕，並可以考慮改養黑鯛、黃鰭鯛、金錢魚等耐寒魚種，避免寒害損失。

低溫期間倘遇有養殖寒害災情時，應將斃死魚隻馬上撿險，並作必要掩埋及適時消毒處理，以防止水質或池底惡化造成二次損失，同時如有嚴重災情發生，應立即向當地公所通報，將依「農業天然災害救助辦法」規定辦理救助，協助儘速恢復生產。

同時，因為晝夜溫差大，農業處提醒漁民注意氣溫變化，適時增減衣物，於晨間至魚塭或海上作業時，應加強身體的保暖工作。沿海空曠地區因受東北風影響，會出現較強陣風及較大浪高，漁撈漁民及蚵農於出海作業前，應事先瞭解天候海象之變化，並做好保暖工作，以及保障自身安全。

冬季期間，若水產物有異常或疾病情形，可將池水或魚隻檢體送至嘉義縣家畜疾病防治所、東石水產動物疾病檢驗中心或義竹水產動物疾病防治中心，由獸醫師提供檢診及諮詢服務。

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