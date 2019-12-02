Uber Eats、foodpanda X 星巴克上線了！限時1小時快閃打對折、點飲品直接升級

▲Uber Eats攜手星巴克推出美食外送服務。（圖／Uber Eats提供）



記者蕭筠／台北報導

每到上班日總能看到路上人手一杯咖啡，這次為搶攻上班族市場，2大美食外送平台Uber Eats、foodpanda今（2）日雙雙宣佈和美國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）合作，其中，Uber Eats首波合作之50間星巴克分別在9大城市上線服務；foodpanda平台也有50間星巴克正式上線服務，總計提供超過50樣常態熱銷品項。

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▲星巴克共有50門市於Uber Eats上線提供服務。（圖／Uber Eats提供）



Uber Eats攜手星巴克推出美食外送服務，首波上線的50間星巴克門市，分別於台北、新北、桃園、基隆、新竹、台中、彰化、台南、高雄提供服務，平台上就可以選購咖啡或輕食甜點等超過50種不同商品，且為慶祝星巴克服務上線，Uber Eats祭出4重優惠，包括即日起至12月29日，只要點購滿300元，輸入折扣碼「星優惠80」即可折抵80元優惠；第二重同樣為即日起至12月29日，每周一特別加碼下午3點到4點，輸入指定快閃折扣碼即享滿300元折抵150元的限時優惠。

另凡新用戶輸入折扣碼「星用戶200」則享2次100元的折抵限時優惠；最後從即日起至12月22日為止，點購任一杯飲料，即享免費升級優惠（點購大杯升級為特大杯）等。

▲▼foodpanda也宣布攜手星巴克推出美食物外送服務。（圖／foodpanda提供）



另一美食外送平台foodpanda則指出，今年平台中外送飲品、咖啡趨勢逐漸成長，尤其咖啡類訂單扶搖直上，相較去年同期有近百倍成長，此次宣布與星巴克攜手推出美食外送服務，目前共有50家門市上線提供服務，推出商品選擇包含焦糖瑪奇朵、那堤等經典濃縮與咖啡飲料、茶瓦納系列飲品到輕食、甜點及包裝食品等總計超過50樣常態熱銷品項。

為慶祝星巴克在foodpanda上線，目前共有3優惠可使用，包括即日起至12月22日，點購任一飲品即享免費升級優惠（大杯飲品升級為特大杯），瓶裝水及咖啡隨行外帶盒除外；即日起至12月29日，輸入折扣碼「STAR50」，餐點金額滿299元折50元；12月30日至1月12日單筆消費滿額300元，即可獲得「酸奶洋蔥爆米花」或「星巴克脆米星（咖啡焦糖風味）」1包，提醒每筆外送交易僅能獲贈1次且不累送，贈品數量有限、送完為止。

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