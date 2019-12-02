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飲料店女服務生遭戳胸超崩潰　變態男鬼扯「忘了紅茶要去冰」

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▲桃園市某特戰隊林姓士官於2017年涉嫌襲胸猥褻女士官遭起訴。（示意圖／pixabay）

▲吳男買飲料時，趁接過飲料之際偷摸女店員胸部1下，嚇得女店員趕緊大喊「那個人摸我」。（示意圖／pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

吳姓男子2018年4月在高雄市新興區買飲料，趁從女店員手中接過飲料之際，突伸手觸摸她胸部1下，女店員當場崩潰，回頭向同事哭訴，「那個人摸我」！高雄地院審理時，吳男辯稱當時伸手是因「忘了紅茶要去冰」，想再麻煩店員，但法官根據監視器畫面所示不採信他說詞，最後依性騷擾防制法，判他拘役20日，得易科罰金2萬元。

據判決，吳男2018年4月在高雄一飲料店買飲料，在從女店員手中接過飲料、吸管之際，趁她不注意時，伸出右手用手指觸摸了她胸部1下，女店員遭襲胸後秒崩潰，立即回頭向同事表示，「那個人摸我」！身旁同事隨即出面制止並詢問吳男為何要這樣，但吳男僅回答「我只是在開玩笑」後，就快速步行離開。

法官勘驗監視器畫面，認為因受限於監視器角度，無法確定吳男右手是否觸碰到女店員胸部，但從畫面中可見，吳男伸手拿吸管時有向女店員前頃，女店員當下雖有往後避開，但2人間確實存在著伸手即可觸碰到胸部的距離。

吳男一開始於法庭上辯稱，伸手單純只是為了拿吸管，完全沒有要觸摸女店員胸部的犯意，隨後又改口說因「忘記告知紅茶要去冰」，才會有揮手舉動，矢口否認自己有摸到女店員，最後更表示自己因患有思覺失調症，精神與行為不時會受影響無法自制，判求法官減輕罪刑。

法官審酌，吳男辯詞一點都不符合常理，認定他性騷擾屬實，一審高雄地院判他拘役20日，得易科罰金2萬元，全案上訴後，高雄高分院合議庭11月26日維持原判決確定。

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