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不稱台灣為國家！美亞太助卿：信守一法三公報　未正面回應是否訪台

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▲▼ 美國國務院亞太助理國務卿史達偉。（圖／路透）

▲ 史達偉呼籲北京當局信守承諾。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國為反制美國總統川普（Donald Trump）簽署《香港人權與民主法案》，對5個美國非政府組織祭出制裁。美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）2日出席活動時對此呼籲，北京應信守承諾，維持香港自治。史達偉被問及是否有計畫出訪台灣時則表示，不會稱台灣為國家。

川普選在感恩節前夕簽署香港法案，激怒北京。中國外交部譴責，川普嚴重干涉中國事務。北京當局2日更宣布，即日起暫停審批美軍艦機赴港休整申請，同時對美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察、自由之家等5個在香港修例風波中「表現惡劣」的NGO實施制裁。

史達偉2日出席華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）活動，針對北京當局的做法說明，《中英聯合聲明》允諾香港在「一國兩制」原則下，不受中國政府社會主義制度影響，讓香港的資本主義制度及生活方式維持「五十年不變」，「我們當然寧可沒有暴力發生，也寧可北京履行承諾，維繫香港自治。」

此外，史達偉提及他上任後出訪日本等國家，藉此展現美國對區域的支持，針對是否出訪台灣的問題則指出，美國信守《台灣關係法》及中美三個聯合公報，他也對此表示遵從及支持，因此不會稱台灣為國家，並未正面回應出訪與否。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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