「007唯一跑車」3033萬賣給馬斯克！　美夫婦20年前僅花3000元就盲拍到手

紐約長島(Long Island)一對夫妻在1989年一場拍賣會上,以100美元(約新台幣3000元)的價格標下一間倉庫,之後才無意間發現這筆買賣賺翻了,因為倉庫裡面放著的是經典電影007的拍攝用跑車 ─ 蓮花Esprit。特斯拉創辦人馬斯克後來以100萬美元(約新台幣3048萬元)的價格,和這對夫妻買走這輛獨一無二的蓮花Esprit。

美媒「CNBC」報導,華倫夫婦(化名,該夫妻至今匿名)1989年時參加一場「盲拍」(blind auction),在買賣雙方都不知盒裡藏著什麼驚喜的情況下,花了100大洋拍下一間倉庫。

從來沒看過007系列的華倫夫婦打開倉庫,在一堆舊毯子底下找到一台車頂凹陷的髒跑車,華倫先生打算把這台車拿去修理並加以改裝。當他們把破跑車上到卡車要回家的時候,卡司車機們透過無線電和他們說,準備載運的是一輛龐德座駕 ─ 1976年出廠、1977年進到劇組的蓮花Esprit。

1977年的龐德系列電影《007:海底城》,由英國演員羅傑摩爾(Roger Moore)領銜主演,劇組總共讓8輛跑車派上用場,但在拍攝水下場景時只用了其中一輛。這萬中選一的跑車在電影拍完後,就被放進倉庫裡擺爛,直到華倫夫婦將它重新「開箱」。

