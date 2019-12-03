「007唯一跑車」3033萬賣給馬斯克！　美夫婦20年前僅花3000元就盲拍到手

▲007劇組拍攝完就放在倉庫的蓮花跑車，後來在一場盲拍中成為一對夫妻的驚喜禮物。（圖／維基百科「Jörg Behrens」攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

紐約長島（Long Island）一對夫妻在1989年一場拍賣會上，以100美元（約新台幣3000元）的價格標下一間倉庫，之後才無意間發現這筆買賣賺翻了，因為倉庫裡面放著的是經典電影007的拍攝用跑車 ─ 蓮花Esprit。特斯拉創辦人馬斯克後來以100萬美元（約新台幣3048萬元）的價格，和這對夫妻買走這輛獨一無二的蓮花Esprit。

美媒「CNBC」報導，華倫夫婦（化名，該夫妻至今匿名）1989年時參加一場「盲拍」（blind auction），在買賣雙方都不知盒裡藏著什麼驚喜的情況下，花了100大洋拍下一間倉庫。

▲馬斯克愛車，也愛龐德電影。（圖／路透）

從來沒看過007系列的華倫夫婦打開倉庫，在一堆舊毯子底下找到一台車頂凹陷的髒跑車，華倫先生打算把這台車拿去修理並加以改裝。當他們把破跑車上到卡車要回家的時候，卡司車機們透過無線電和他們說，準備載運的是一輛龐德座駕 ─ 1976年出廠、1977年進到劇組的蓮花Esprit。

1977年的龐德系列電影《007：海底城》，由英國演員羅傑摩爾（Roger Moore）領銜主演，劇組總共讓8輛跑車派上用場，但在拍攝水下場景時只用了其中一輛。這萬中選一的跑車在電影拍完後，就被放進倉庫裡擺爛，直到華倫夫婦將它重新「開箱」。

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華倫先生得知後，立刻跑去出租店租了《007：海底城》，很不真實地看到自己花100美元買來的附贈品，就出現在全球知名的電影場景裡。

修復完蓮花Esprit後，華倫夫婦在接下來的20年裡都把它當成展示品，偶爾在展覽上展出。2013年，他們決定拍賣掉這台帥車，最後由電動車特斯拉、第三方支付服務商PayPal以及私人航太商SpaceX的創辦人馬斯克（Elon Musk），以接近1萬倍的價格、總額99.7萬美元標下。而馬斯克正好是龐德電影的死忠粉絲，他說，他是看著龐德系列電影長大的。