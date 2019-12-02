美國遇暴風雪夾擊　「白色感恩節」5千萬人受天災影響

▲加州5號公路上車子因為積雪受困。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國感恩節假期遇到暴風雪來襲，數百萬人準備收假返鄉受到影響，東、西兩岸分別都受到風暴影響，刮起強風和大雪，南達科他州有飛機因此墜毀導致9人喪命，還有25輛汽車拋錨困在在馬里蘭州加勒特縣的68號州際公路上。

根據全球航空軟體和數據服務公司FlightAware.com數據顯示，在1日晚上有超過800次航班被取消，近6,500次航班被迫延遲從美國起降。美國的達美航空和美國航空在內的多家航空公司商討，計畫將不收取受困旅客更改機票的手續費。

紐約1日整天都是大雨的天氣，等到2日開始後會下大雪，預計一整天的積雪深度會到達7至8公分，隨著積雪的堆積，可能會有樹木和電線桿倒下，州長安德魯.庫莫（Andrew Cuomo）已經命令國民衛隊待命應對突發狀況。

▲ 美國南加州今年迎來白色感恩節 。（圖／達志影像／美聯社）

在南加州地區大約有9600人處於黑暗之中，當地電力公司表示，在風和大雪覆蓋的樹木擊落電線後，導致大規模的停電，會對受影響的居民散發木柴。

美國國家氣象局（NWS）表示，冬季暴風雪從東北部地區侵襲而來，中西部的上空吹了大雪，從東北沿海地區延伸到更南端還會有強降雨，並伴隨打雷和強陣風。同時西海岸正在也有積雪，洪水和停電的問題，美國境內大約有5千萬人因此受到影響。