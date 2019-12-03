北京召開澳門基本法20周年座談會　 栗戰書、韓正主持

▲ 北京人民大會堂3日舉行「紀念中華人民共和國澳門特別行政區基本法實施20周年座談會」。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

12月20日為澳門特別行政區主權移交中華人民共和國20周年，今（3日）上午於北京人民大會堂舉辦澳門基本法實施20周年座談會，中共中央政治局七常委中，由栗戰書和主管港澳事務的國務院副總理韓正主持，國務委員楊潔篪、外交部長王毅等出席，就基本法研究和實施進行座談。

大陸全國人大常委會辦公廳新聞發言人昨（2日）指出，北京人民大會堂3日舉行「紀念中華人民共和國澳門特別行政區基本法實施20周年座談會」。屆時中共與大陸國家領導人、中央有關部門負責人、澳門行政長官及部分主要官員、廣東省人民政府負責人、澳門基本法委員會成員、從事基本法研究的專家學者將出席座談會。

▲澳門第五任行政長官賀一誠。（圖／翻攝自《中新社》）

同日下午，為更好的貫徹「一國兩制」，大陸全國人大常委會澳門基本法委員會，還將在人民大會堂舉行紀念澳門特別行政區基本法實施20周年研討會，將由大陸內地及澳門從事基本法研究的專家學者將參加。

據了解，澳門特別行政區第五任行政長官賀一誠，將於本月20日就任，他昨日與政府主要官員和檢察長正式會見媒體，現任特首崔世安則於今日在北京出席座談。

賀一誠當時表示，主要官員和檢察長提名過程順利，得到中央政府的高度信任，完全接受他的提名並正式任命。於此之前，大陸將以「協同奮進 變革創新」作為施政理念，解放思想、科學決策、敢於作為，全面準確貫徹「一國兩制」方針。

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