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首波冷氣團「最冷時刻」開始！最低溫探11°C　周五玉山、合歡山迎初雪

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲入冬首波冷氣團以周一晚至周二清晨最冷，沿海空曠地區最低溫探11度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年入冬首波冷氣團發威！氣象局指出，今（2）晚起至明（3）日清晨是這波冷空氣最冷時刻，台南以北、宜蘭地區下探12-14度，其中局部地區低溫更下探11度。明天北台灣白天溫度回升不明顯，高溫也僅17-20度，整天偏涼。

氣象預報員朱美霖表示，今天晚上起越晚越冷，台南以北、宜蘭低溫探12-14度，其中在苗栗以北、宜蘭沿海空曠地區及花蓮縱谷一帶局部地區，低溫更下探到11度，其他地區則約15-16度。

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▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲周三起水氣變多，全台有雨，其中北部、東北部地區周四五有局部大雨或豪雨發生機率。（圖／中央氣象局）

周二起，迎風面水氣比今天減少，但北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中南部地區維持多雲到晴的天氣。不過，明天北台灣溫度上升不明顯，高溫僅17-20度，整天偏涼；中南部高溫略回升，約在23度上下；花東地區高溫則持平，約21度。

周三到周五這段期間，受到北冕颱風雲系北移影響，全台有雨。迎風面的北部及東半部有短暫雨，中南部平地也可能有局部短暫雨，周四、五尤其在北部及東北部地區降雨時間較長，並有局部大雨或豪雨發生機會。

另外，氣象局也預報，周五這天若溫度及水氣相互配合，3000公尺以上高山，如玉山、合歡山，有望降下今年入冬首波初雪。

緊接著下一波冷空氣預計周六前後報到，目前預報仍屬東北季風等級，氣象局將持續觀察是否有升級冷氣團可能。但這波冷空氣屬乾冷性質，各地水氣將明顯減少，低溫部分，預估西半部、東北部約14-15度，花東16、17度。

▲▼天氣。（圖／翻攝自天氣風險）

▲冷空氣主力抵達台灣，傍晚戶外已明顯變冷。（圖／翻攝自天氣風險）

天氣風險提醒，冷空氣的主力已經抵達台灣，傍晚戶外很明顯的變冷，晚間氣溫還會再往下溜，預估今晚至周三清晨，是這波冷空氣影響最明顯的時間。北部、中部在清晨的低溫下探13-14度，局部空曠地區甚至有12度低溫出現的機會，千萬要留意長輩、小朋友的保暖措施。

周三冷氣團稍稍減弱，各地的低溫都會回升2-3度，但南方「北冕」颱風帶來的水氣接力北上，全台灣都將轉有雨的天氣，濕冷的感受可能更加討厭，尤其在周四時，北部、宜蘭預報的雨勢相當大，除了颱風帶來的水氣外，還有大氣中層的不穩定系統在配合，在冬季算是不尋常的降雨訊號，要留意相關災害發生。

這一波濕冷的天氣要持續到周五下半天，北部的雨勢則要到周六才會趨緩；周末天氣雖然有機會轉好，但冷空氣仍然盤據，全台灣仍是偏冷的天氣。

▲▼天氣。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）

▲冷氣團發威，今夜全台寒冷到隔天清晨。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」則表示，冷氣團發威，今天夜晚到明天清晨全台寒冷，低溫約12-15度，沿海空曠地區可能出現11度左右，非常寒冷，多加禦寒年長者、患有心血管疾病的朋友務必留意。

周二台灣附近水氣少，天氣大致穩定，西部晴朗，東部雲量稍多，白天涼爽稍冷，夜晚清晨寒冷。周三至周五，北冕颱風水氣北上，雲雨帶影響下，全台有雨，冷空氣雖然減弱，但因為下雨的關係，依然濕涼稍冷。周六至日水氣離開，天氣趨於穩定，但在東北季風持續影響下，依然涼冷。

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