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基中導師遭「斧頭砍斷頸動脈」噴血慘死！兇手58年後成二二八紀念館館長

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▲▼二二八紀念館前館長廖繼斌。（圖／ETtoday資料照）

▲廖繼斌2日出面指控，現任二二八紀念館館長曾當著同學的面砍死導師。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／台北報導

前二二八國家紀念館館長廖繼斌2日指控，現任館長楊振隆58年前就讀基隆中學時，曾當著同學的面，拿斧頭砍殺班導師，導致對方大動脈遭切斷，當場噴血慘死，楊當時也被判了15年有期徒刑。對此，楊振隆也坦承錯誤，認為「自己做錯事就該承擔」。

廖繼斌2日下午召開記者會時指出，現任二二八紀念館館長兼基金會執行長楊振隆其實是殺人犯，基隆中學58年前曾發生一起殺人案，一名名叫「周振隆」的男子當著同學的面，拿斧頭砍了班導師的右後頸2下，導致班導師江新同的大動脈遭到切斷，當場噴血慘死，事件驚動當時的社會。

廖繼斌接著說明，這位「周振隆」隨後被判了15年有期徒刑，而這位「周振隆」其實就是現在的二二八紀念館館長「楊振隆」。他指出，蔡英文竟然讓這種人當工作伙伴，令人感到相當不可思議。

對此，楊振隆受訪時坦承，自己在1969年的5月犯下這起案件，當時他認為自己長期受到刁難，才會犯下這起案件。

▼楊振隆坦承，自己曾犯下這起案件。（圖／翻攝楊振隆臉書）

▲▼二二八紀念館館長楊振隆。（圖／翻攝楊振隆臉書）

楊振隆指出，自己因為未成年，被依殺人罪判了15年，服刑約7年多的時間，1976年的夏天才假釋出獄。至於為何從「周」改姓「楊」？楊振隆指出，是因為過繼的關係，與這起案件無關。

楊振隆說到，自己出獄後，隔年以同等學力考取了北醫藥學系，往後的數年也受少年觀護人的檢視，5年後依少年法的規定被塗銷罪名。她提到，自己大學畢業後，透過國家考試取得藥師資格，從事藥師工作，直到2005年開始擔任二二八基金會的執行長，才離開原有的專業。

楊振隆說，自己不會對這件事情進行辯解，因為做錯事就該承擔，當時思想太過偏激，理應受到懲罰。

對此，前國民黨立委蔡正元3日凌晨在臉書譴責，二二八紀念館館長是部長級的職位，但蔡英文、蘇貞昌沒有提名歷史學者出任，卻提名一位藥商擔任這個職位，「而這位藥商又是當著全班同學面前砍殺老師頭臚的兇殘殺手，難道蔡英文和蘇貞昌想用這個任命來凸顯人性的殘酷嗎？」

蔡正元質問，蘇貞昌曾說「當著母親面前砍殺女童頭顱的罪行天地不容」，「那麼當著全班同學的面砍斷老師頭顱的罪行，天地容不容？蔡英文和蘇貞昌的答案是：不但要容，還要出任部長級的紀念館館長，這個政府真是兇殘的象徵！」

▼楊振隆砍殺導師入獄，出獄後考取北醫藥學系。（圖／翻攝楊振隆臉書）

▲▼二二八紀念館館長楊振隆。（圖／翻攝楊振隆臉書）

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