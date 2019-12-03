超幸運！27元買鮪魚飯糰中發票千萬　本期僅7位大獎幸運兒是歷來最少　

▲9月、10月期統一發票開獎，僅7位幸運兒中千萬大獎。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導



是你嗎？108年9、10月期的千萬特別獎號碼是「41482012」，財政部今（3）日下午將公布詳細的中獎情形。根據統計，這期千萬元特別獎中獎張數有7張，創開獎以來最低紀錄！200萬元的特獎中獎號碼「58837976」中獎張數18張，創歷史次高紀錄。

值得注意的是，本期發票增開500元、40萬組的雲端發票專屬獎，所以有索取雲端發票的民眾，也要注意是否中獎。

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小7、全家、全聯皆僅開出1張千萬大獎 27元買鮪魚飯糰中大獎

根據各大超商、連鎖通路公布中獎情形。小7有1位幸運消費者只花43元於台北市萬華區萬忠門市購買御飯糰、飲品等商品就幸運中千萬大獎。

特獎200萬元部分則有4位得獎者，包括1人在新竹市香山區岦湖門市購買共93元的咖啡、1人在台北市千成門市購買共63元的咖啡及優酪乳、1人在新北汐止區湖前門市只花10元買統一奶茶、1人在新北板橋區勝多門市花費共395元購買民生用品。

全家便利商店共開出1組特別獎1000萬元，於台北市福林店，花費27元購買鮪魚飯糰幸運中獎。特獎200萬元則也開出1組，於北市金信店開出，消費者花費109元購買零食。

全聯則有民眾花費769元購買有機生態軟糙米、義美全脂鮮乳、家樂氏格格脆就中了1000萬特別獎，獎落台中市忠明門市。開出200萬特獎的門市則為板橋莒光店，有消費者花費174元購買大波露巧克力就被幸運神眷顧。