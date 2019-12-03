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替朋友助陣討7千元…慘遭利刃插破動脈噴血慘死！一旁的債主當場傻眼

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記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區2名男子要討7千元的債務，而江姓男子也為友人到場助陣喊聲。看到債務人的女友，江男一把抓住並說，「叫妳男友出來！」債務人下樓時發現愛人被抓著，失控上前跟江男互嗆，接著扭打成一團，過程中江男遭利刃刺破手臂動脈，血噴滿地…過沒多久即因失血過多死亡，一旁的債主看傻眼。

▲▼扭打成一團。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲現場滿地是血，畫面怵目驚心，警方拉起封鎖線。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，2名債主（31歲戴男與32歲黃男）想討回49歲簡男積欠的7千元，2日晚間到檢男住家樓下堵人，而64歲江男日前跟簡男也曾發生口角，因此江男也想藉這次機會把舊帳算一算，跟著到現場站聲。

後來3人在中正一路228號發現簡男的林姓女友，江男一手抓住逼問，「妳男友在哪！」簡男下樓時看到愛人被抓，火冒三丈上前理論，嗆沒幾句就跟江男發生扭打，兩人倒在地上，林女則趁隙跑去斜對面，距離約70公尺的鶯歌分駐所報案。

▲▼扭打成一團。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲簡男（紅圈處右方）火大上前準備攻擊，江男頻頻後退（圖左）。（圖／記者陳雕文翻攝）

在此同時，簡男拿出預藏利刃想把人逼退，無意間刺穿江男的左手臂動脈，其當場倒地血濺四周，一旁觀戰的債主都看傻眼，沒想到討個7千元會演變成殺人案件！警方到場時發現江男已無生命跡象，趕緊通報救護車送醫，並把相關人等帶回所內製作筆錄。不幸的是，江男經急救後仍回天乏術。

員警查獲簡男手上的兇刀，並在其身上搜出另外2把利刃，全案依傷害致死罪報請新北地檢偵辦，死者則依規定報請相驗，詳細案發原因仍在調查。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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▼兩人扭打成一團，債主站在一旁觀戰，而簡男的女友則趕緊到分駐所報案。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼扭打成一團。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼警方到場將滿手是血的簡男逮捕。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼扭打成一團。（圖／記者陳雕文翻攝）

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