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美人密碼特賣會12/10限時開跑　香水、保養品、包包1折起！

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圖、文／美人密碼提供

已舉辦多年美妝特賣會的美人密碼，這次的特賣會將於12月10日開跑，為期三天，活動特賣品項包含專櫃保養品、身體清潔保養、醫美保養、香水、髮品、包包等，全部1折起！每天還有限量超優惠排隊商品。

美人密碼在台深耕經營美妝三十幾年，已經辦了好幾年的特賣會活動，一年只有兩場，不管是自用、送禮，都可以在這邊找到最理想的商品、最優惠的價格。

如是外縣市的朋友，只要在特賣會出示車票購票證明，就可以免運費幫您配送到府，也可以在線上特賣會進行購物。線上特賣會將在實體特賣會結束後開跑，時間為12/14~12/20，但若是商品在實體特賣會賣完線上特賣會就沒有貨了，多把握購買機會！

以下為美人密碼特賣會資訊：

「實體活動」
活動日期：12/10(二)~12/13(五)
活動時間：10:00~19:00
活動地點：台北市大安區復興南路一段321號4樓(捷運大安站6號出口旁，永固大廈4樓)
電話：02-27062855 #110、120
LINE@ ID:@beautypass <一定要打@>

「線上活動」 
活動時間：12/14(日)~12/20(五)
hu請至美人密碼粉絲團 

「注意事項」
 1.特賣會商品多為瑕疵品或短期品
2.購物滿2000即可刷卡
3.為響應環保請自備購物袋
4.商品數量有限，售完為止 

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