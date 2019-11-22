全台首創「客服專線契變服務」！英國保誠人壽快速理賠申請　2天內收到賠償金

▲保險有許多文件要準備，壽險業者開始結合行動科技服務。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

臨時遇到意外需要經濟上的支援協助，但申請保險理賠時卻要準備繁複的手續和文件，常讓人傷透腦筋。英國保誠人壽結合科技推出「一通電話專人服務」快速理賠服務，2天內收到理賠金，也推出台灣保險界首創的「保服一電通」客服專線契變服務，方便保戶申請契約變更，以及「智能客服—保寶」透過4大溝通管道讓保戶處理保單相關的各項諮詢。

購買保險最主要的目的，在於分擔風險以因應不時之需，當意外來臨時，可以為自己和家人提供經濟上的支援，但有些民眾進行理賠申請時，常為了準備申請文件的繁複手續傷透腦筋，甚至動了肝火。保險公司強調客戶至上、服務至上，推出各式數位化和簡易化的行政流程，讓保戶輕輕鬆鬆地申請理賠。

英國保誠人壽今年上半年與台北榮民總醫院合作，結合科技推出「一通電話專人服務——保險金抵繳住院醫療費用」快速理賠服務，今年下半年將服務推廣到中部地區，於11月與中國醫藥大學附設醫院與中國醫藥大學兒童醫院簽約，提供中部地區保戶於就醫時也能享有快速理賠服務。

▲保戶直接撥打客服專線申請契約變更，把複雜的保單契約變更申請流程簡單化。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

英國保誠人壽表示，即日起，保戶若因意外或生病於中國醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學兒童醫院及台北榮總住院，只要撥打客服專線申請理賠服務，立即啟動住院關懷機制，由專人為保戶辦理相關申請。透過與醫院連線，保戶於出院結帳時，免檢附醫療單據，即主動完成以保險金抵繳住院醫療費用，即時填補醫療費用的支出，安心出院。若有保險金餘額，英國保誠人壽將依保戶指定方式完成給付。

除了強化理賠服務，英國保誠人壽也推出業界首創的「保服一電通」客服專線契變服務，方便保戶直接撥打客服專線申請契約變更，把複雜的保單契約變更申請流程簡單化，解決客戶在申請保單契約變更時不知從何開始填寫、資料檢附不全等問題，讓客戶免於因複雜文件及冗長程序所遭遇的不便。

▲利用手機上的社群平台，就可以跟客服聯繫，處理保單內容。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

此外，英國保誠人壽也推出「智能客服—保寶」跨越時間與空間的隔閡，透過4大溝通管道如英國保誠人壽官方網站、網路投保網站、LINE@一起好幸福朋友圈、FB粉絲團等，讓保戶使用習慣的平台，即可24小時全年無休進行與保單相關的各項諮詢，提供即時又便利的服務。「保寶」4月下旬上線至今，已有近1.9萬人次使用，使用滿意度達92%。

為了解保戶對於理賠服務的滿意程度，英國保誠人壽每季進行問卷調查，以即時優化客戶服務。經統計，高達97%的保戶對於英國保誠人壽的理賠服務表示滿意，尤其是網路理賠服務滿意度更高達100%；94%理賠申請都能在英國保誠人壽受理後2天內收到理賠金，在理賠受理結案時間，平均僅1.2天即完成結案，獲得客戶高度肯定。

英國保誠人壽表示，秉持著「以客為本」的服務理念，近年來積極發展數位與創新服務以優化客戶體驗，從客戶的需求面出發，洞察消費者對保險商品與服務的期待，並持續提供創新與簡易友善的服務。未來將持續開發更多與科技結合及更貼近保戶需求的服務，提供更便利及創新的客戶體驗與方案，真正落實一起好幸福的願景。