　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

全台首創「客服專線契變服務」！英國保誠人壽快速理賠申請　2天內收到賠償金

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲手機，網路，保障，客服，專線。（圖／pixabay）

▲保險有許多文件要準備，壽險業者開始結合行動科技服務。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

臨時遇到意外需要經濟上的支援協助，但申請保險理賠時卻要準備繁複的手續和文件，常讓人傷透腦筋。英國保誠人壽結合科技推出「一通電話專人服務」快速理賠服務，2天內收到理賠金，也推出台灣保險界首創的「保服一電通」客服專線契變服務，方便保戶申請契約變更，以及「智能客服—保寶」透過4大溝通管道讓保戶處理保單相關的各項諮詢。

購買保險最主要的目的，在於分擔風險以因應不時之需，當意外來臨時，可以為自己和家人提供經濟上的支援，但有些民眾進行理賠申請時，常為了準備申請文件的繁複手續傷透腦筋，甚至動了肝火。保險公司強調客戶至上、服務至上，推出各式數位化和簡易化的行政流程，讓保戶輕輕鬆鬆地申請理賠。

英國保誠人壽今年上半年與台北榮民總醫院合作，結合科技推出「一通電話專人服務——保險金抵繳住院醫療費用」快速理賠服務，今年下半年將服務推廣到中部地區，於11月與中國醫藥大學附設醫院與中國醫藥大學兒童醫院簽約，提供中部地區保戶於就醫時也能享有快速理賠服務。

▲保險，保單，保障。（圖／pixabay）

▲保戶直接撥打客服專線申請契約變更，把複雜的保單契約變更申請流程簡單化。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

英國保誠人壽表示，即日起，保戶若因意外或生病於中國醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學兒童醫院及台北榮總住院，只要撥打客服專線申請理賠服務，立即啟動住院關懷機制，由專人為保戶辦理相關申請。透過與醫院連線，保戶於出院結帳時，免檢附醫療單據，即主動完成以保險金抵繳住院醫療費用，即時填補醫療費用的支出，安心出院。若有保險金餘額，英國保誠人壽將依保戶指定方式完成給付。

除了強化理賠服務，英國保誠人壽也推出業界首創的「保服一電通」客服專線契變服務，方便保戶直接撥打客服專線申請契約變更，把複雜的保單契約變更申請流程簡單化，解決客戶在申請保單契約變更時不知從何開始填寫、資料檢附不全等問題，讓客戶免於因複雜文件及冗長程序所遭遇的不便。

▲手機，網路，保障，客服，專線。（圖／pixabay）

▲利用手機上的社群平台，就可以跟客服聯繫，處理保單內容。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

此外，英國保誠人壽也推出「智能客服—保寶」跨越時間與空間的隔閡，透過4大溝通管道如英國保誠人壽官方網站、網路投保網站、LINE@一起好幸福朋友圈、FB粉絲團等，讓保戶使用習慣的平台，即可24小時全年無休進行與保單相關的各項諮詢，提供即時又便利的服務。「保寶」4月下旬上線至今，已有近1.9萬人次使用，使用滿意度達92%。

為了解保戶對於理賠服務的滿意程度，英國保誠人壽每季進行問卷調查，以即時優化客戶服務。經統計，高達97%的保戶對於英國保誠人壽的理賠服務表示滿意，尤其是網路理賠服務滿意度更高達100%；94%理賠申請都能在英國保誠人壽受理後2天內收到理賠金，在理賠受理結案時間，平均僅1.2天即完成結案，獲得客戶高度肯定。

英國保誠人壽表示，秉持著「以客為本」的服務理念，近年來積極發展數位與創新服務以優化客戶體驗，從客戶的需求面出發，洞察消費者對保險商品與服務的期待，並持續提供創新與簡易友善的服務。未來將持續開發更多與科技結合及更貼近保戶需求的服務，提供更便利及創新的客戶體驗與方案，真正落實一起好幸福的願景。

ET快訊
快訊／孫安佐發聲了！　6點聲明反擊「米砂墮胎」
11月連2起「除濕機自燃」燒毀房屋！召回型號看這裡
現職警列不分區立委！妻是超正女醫…彎腰看診露邪惡陰影
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

全台首創「客服專線契變服務」！英國保誠人壽快速理賠申請　2天內收到賠償金

關注兒童健康發展！三商美邦人壽首推「微飲食實驗室」　建立親子樂食好習慣

南山人壽新系統之亂引發勞資爭議！2次調解流局　工會怒轟公司「財大氣粗」　

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

別再乘以7！狗狗年紀新算法出爐 2歲竟等於「人類42歲」網全驚呆

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

全台首創「客服專線契變服務」！英國保誠人壽快速理賠申請　2天內收到賠償金

關注兒童健康發展！三商美邦人壽首推「微飲食實驗室」　建立親子樂食好習慣

南山人壽新系統之亂引發勞資爭議！2次調解流局　工會怒轟公司「財大氣粗」　

競選影片遭惡搞！蔡英文變支持一國兩制　民進黨23日9：30報警

2019吊車展來啦！免費搭吊籠升30米高空　還有1600噸神秘巨車首亮相

逃亡20年主持節目住千萬豪宅　法籍殺人夫妻檔西非落網　

Krystal青龍獎「秀晶胖了」登熱搜　隔天現身⋯網秒懂：只能是Cody的錯！

不怕溼答答！汪穿「低底盤雨衣」踏水　網萌暈：賣魚的嗎

不滿「英屬媒體」高規格抹黑　高美蘭4點聲明辭職：追殺至此，不寒而慄

馬大偉運彩解盤／NBA 火箭@快艇　挺莊買小分

美軍「伯克級」驅逐艦南海自由航行　耿爽譴責：擅闖領海損害中國主權

北京公安局首批6隻複製警犬服役　總隊長主持入警儀式

韓男逼鄰居寵物貓吃洗滌劑再殺　法官重判6月刑期

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

保險熱門新聞

南山花159億標地　保險員嘆：看似「光鮮亮麗」內部問題卻沒解決

長照險也停售高層促快買　傳言國外再保公司打算收掉

儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！「明年只剩定存可以挑」

南山新系統之亂引發勞資爭議！2次調解流局　工會怒轟「財大氣粗」　

「固定利率3%」終身壽險熱賣！逐漸取代利變型保單

三商美邦失能照護終身險　榮獲「國家品牌玉山獎」首獎

一張表懂車禍調解官要看的單據

【搞懂承攬僱傭】寧願每月被罰50萬　這家保險公司不幫員工提勞退

保單明年漲定了「儲蓄險恐暴漲30%」

南山人壽小股東怒斥公司不把業務員當同仁　名為承攬卻當僱傭管理

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

關注兒童健康發展！三商美邦人壽首推「微飲食實驗室」

明年儲蓄險要漲價了！　金管會拍板調降責任準備金利率

一張表看懂22家壽險申訴率排行

更多熱門

相關新聞

紅利保單熱賣　被這一句話吸引

紅利保單熱賣　被這一句話吸引

國人買保險多偏愛保本、還本型之外，還青睞分紅保單，連香港、新加坡、大陸與馬來西亞等華人都愛，壽險公司投資長提到多是被「保戶有機會可以分享保險公司的經營成果－紅利共享」這句話吸引。

斜槓青年必懂圓夢工具：分紅保單

斜槓青年必懂圓夢工具：分紅保單

關鍵字：

英國保誠人壽

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

結婚4年天天熱戀　辣妻竟與陌生男結婚

迪卡儂斥資8000萬　全台最大旗艦店落腳高雄

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

流浪女討7元買飯　秒被路人擊斃

死亡車禍擋風玻璃驚見鬼臉　網：超毛的

千萬網美遭閨蜜背叛　起底小三辣照曝光

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

完了我的雙11快遞！貨車燃燒「9噸包裹全爛」

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

熱騰騰2020年星座運勢來了

噴槍女童命案開庭　不明物體晃動！

李光洙拿青龍了！上台嚇到結巴

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

更多

最夯影音

更多
家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面