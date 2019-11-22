霧峰農試所124週年所慶　介紹蜜棗、甘藷、玉米、文心蘭新品種

▲霧峰農試所舉辦124周年所慶，所長林學詩（右5）特別介紹4種新研發的農作物品種。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰區農業試驗所，22日舉辦124週年所慶，農試所長林學詩於研發成果發表會，特別介紹4種最新研發的農產品，包括「台農13號」蜜棗、硬質玉米「台農7號」、文心蘭「台農7號」及甘藷「台農74號」等新品種，並陸續進行技術轉移，期盼幫助農民增加收益。

林學詩表示，農業試驗所成立於1895年，為國內從事全國性農業試驗研究的主要政府機構之一，內容主要為策略性基礎及應用性農業科技研發，專責種原保存、作物品種改良、創新栽培技術管理、土壤與環境永續、推動農產業及精進農業資訊化等，今日適逢124週年所慶，特別辦理研發成果發表會，以作物育種為主軸，由品種、技術、產業服務三面向，發表最新的4種研發農作物。

林學詩首先介紹「台農13號」蜜棗「雪麗」，他說，此品種由鳳山分所研發，一般蜜棗只有甜味，此品種除了甜味還帶有一點酸味，酸甜適中風味絕佳，且果實賣相極佳，不但果型扁圓可愛吸睛、果皮表面具臘質、光亮、大果率高，像個小青蘋果，且品質優異，沒有褐斑的困擾，相當具有市場競爭力。

▲「台農13號」蜜棗「雪麗」，果實賣相極佳。

而「台農74號」甘藷新品種「金香」，目前市面上販賣的蕃薯，大部分都是「台農57號」與「台農73號」，此次由嘉義分所新育種的「台農74號」，塊根形狀為短紡錘形，表皮為紅色、肉色為黃色，適合蒸煮，林強調，此品種口感、質地令消費者接受度極佳，且耐儲存，未來可作專供外銷用品種。

▲「台農74號」甘藷新品種「金香」，口感、質地極佳。

接著是「台農7號」硬質玉米「彩虹」，林說，國內硬質玉米需求量大，除了作為飼料，也可供食品加工及提煉澱粉，但國產硬質玉米僅約2萬公噸，自給率不到1%，新研發的「台農7號」硬質玉米，具有高產、好管理（抗銹病、抗倒伏）的優勢且籽粒不易破損，適合機械收穫，可推廣大面積栽種！

▲「台農7號」硬質玉米「彩虹」，可推廣大面積栽種。

最後是「台農7號」文心蘭「美少女」，林表示，目前文心蘭盆花市場品種老舊，而「台農7號」則生育旺盛、花梗直立，花數多又有香味，且顏色亮麗，磚紅色的花朵、紫紅色的唇瓣帶有白色斑紋，與目前市場既有品種有明顯差異。未來除國內市場，美國、中國、日本甚至歐洲都是潛在外銷市場，預計新品種的推出充滿商機。

▲「台農7號」文心蘭「美少女」，生育旺盛、顏色亮麗。

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