高雄人會讓韓國瑜下台！　陳水扁酸：有這樣的主席還要敵人嗎？

▲陳水扁。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜1日回防高雄立委候選人站台，並在台上表示，「高雄人頭腦已經清醒了，民進黨如果不好好執政，高雄人會讓你們下台！」對此，前總統陳水扁2日在臉書粉專指出，「沒好好執政的是韓國瑜」，高雄人要告訴韓市長，「如果不好好執政，高雄人會讓你下台！」

陳水扁表示，1998年馬英九擊敗尋求連任的阿扁市長，馬英九也沒有中途落跑去選總統，仍然做好做滿。2002年馬英九狂勝李應元，做過一任市長的馬英九，如果要選2004年總統或擔任連戰副手，馬英九都有贏的機會，但他也沒有棄選民於不顧。「馬英九都不敢做的事情，韓國瑜做到了。」

陳水扁說，高雄人明知韓國瑜吹牛說大話，仍支持改變的力量。縱使被騙，下次不選他就是了。選前街訪民調和政經氛圍都顯示高雄會變天。韓國瑜現象席捲全台，沛然莫之能禦。但今年局勢都不一樣了，固然中國因素是蔡英文逆轉勝的重大影響，關鍵應在於韓國瑜執政的乏善可陳，加上韓國瑜的黑紀錄逐漸被掀開，連庶民形象也破滅了！

陳水扁認為，朱立倫原本可以幫國民黨贏回政權，吳敦義就是不用，贏贏局賭到輸「有這樣的主席還要敵人嗎？」一年來，真的是「成也韓國瑜，敗也韓國瑜」！