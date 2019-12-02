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中州科大工研所「勒令停招」　校方自請處分…校長、副校長記大過

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▲▼中州科技大學。（圖／翻攝中州科技大學官網）

▲中州科大程技術碩士班遭踢爆學生畢業論文不符合學術專業，甚至還有研究夜市、命理等主題。（圖／翻攝中州科技大學官網）

記者王致凱／綜合報導

中州科技大學機械與自動化工程系所屬的工程技術研究所碩士班，遭爆自2013年起有6成畢業生論文題目與工程技術無關，甚至連研究命理、夜市或職場升遷制度都能過關取得文憑，遭教育部勒令停招。中州科大校方則表示不會卸責，未等教育部懲處結果出爐，已提前決議停招該碩士班，校長、副校長等教職員也已自請處分。

教育部2日下午針對中州科大工研所碩士班部分論文不符合學術規定一案召開「私校諮詢會議」，會議中決議自109學年度起，勒令停招中州科大工研所碩士班，首開台灣高教先例。

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不過，中州科大校方在教育部懲處結果尚未出爐前，已經提前決定無限期停招該研究所，同時啟動行政處分，包括校長黃思倫、副校長柴雲清和前系主任、該所前助理記一大過；現任系主任調離現職；現任助理記2小過。

針對論文嚴重偏題且不符合教學專業，中州科大回應說，工程技術研究所過去包含「工程技術」和「科技管理」兩個研究組別，其中管理涵蓋範圍廣，導致研究生論文命題不嚴謹，已經向目前仍在學的研究生說明，嚴格把關學術品質。至於該所自109學年起無限期停招，是為了讓該所重新調整，重新出發。

另一方面，教育部技職司司長楊玉惠2日向《ETtoday新聞雲》表示，雖然中州科大已經自行停招該碩士班，但行政流程仍會照走。楊玉惠表示，若該校所自行停招，未來還有機會復招，但若是由教育部處分，未來要復招「會有一定難度」。

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