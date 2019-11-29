中華醫大高教深耕計畫成果豐碩　聯合成果展吸睛

▲中華醫事科技大學高等教育深耕計畫聯合成果展，吸引師生到場參觀分享成果，曾信超校長逐一檢視執行成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學執行高等教育深耕計畫成果豐碩，校方透過靜態海報及動態教師成果發表等方式，舉辦聯合成果展，吸引不少師生到場觀摩，分享成果。

中華醫大108年度高等教育深耕計畫聯合成果展由校長曾信超主持揭幕，此次成果展分3大主軸在校園進行發表及展示，主題包括專業成長社群暨教學型研究成果分享會、高教深耕畫海報成果展、校務研究成果發表會，透過3三大主軸的成果聯合成果展，呈現近2年來校方在高等教育深耕所做的努力與具體成果。

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其中，在教師專業成長社群暨教學型研究成果分享會方面，共有8位教師參與分享，經由不同的課程設計與規劃，以提升學生的學習效益為目的投入教學型研究，建構出創新教學知能，增加師生的互動，讓課堂上的學習更有效益。

高等教育深耕計畫海報成果展則是展示學校這2年來各主軸計畫執行指標成果，其中具有特色的亮點包含建構雲端智慧健康校園、增設智慧健康行動巡迴車，結合中華醫點通APP於健康雲開發應用系統，進行健康數據的收集與分析，提供受檢者運動、營養等健康促進的相關建議，讓師生及社區民眾更了解個人的健康資訊，提早預防疾病發生。

此外，在補助教師自主組成創新教學專業社群方面，鼓勵跨領域或跨系科、學院組成教師專業社群，透過讀書會、工作坊、微型教學、教材研發等活動，以協同合作方式，進行教學探究和問題解決。2018～2019年補助專業社群共產出成果62件，內容包含教材、教具、專題製作、產學合作或報告，有助於教師在教學專業技能的提升。

在推動校務研究方面，補助教師執行校務研究計畫共計有16項研究成果分享，包含學習成效、學習經驗、創新教學、教學與學習、休退轉學輔導機制、招生成效等多面向議題，對校務的永續經營與發展，提供具體的建議。

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