最後一天增派搜查隊進校園！　理大校董會主席「促警方解除封鎖」

▲香港理大近日發生嚴重衝突，港警發射多發催淚彈。（圖／記者游宗樺攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港理工大學遭港警封鎖進入第11天，但校園內仍有少量人士留守。理大校董會主席林大輝表示，「今日會再增加搜查隊進入校園，但今日將會是最後一日。」此外，他也強調，希望警方盡快解封現場，把校園交回理大管理。

理大校方昨（26）日早上派出50人，包括保安、紅十字會救護員、學校管理層人員和輔導員等，到校園尋找留守者，並且勸戒他們盡快離開。據《香港電台》報導，林大輝今（27）日表示，校方會再進入校園搜索，人數將增到9至10隊，但將會是最後一日的實行搜索動作。

林大輝提到，留守在校園的人已變得非常少，而且不是激進的示威者，沒有能力進行破壞，即使大學職員清場都不會攻擊他們。他指出，離開理大的1,100人中，只有40多人是理大的學生，「相信這些佔據理大的人不是不滿理大」。

▲警方封鎖理大已10多天。（圖／記者游宗樺攝）

最後，林大輝強調，理大已停課將近兩星期，自從發生衝突被圍封後，自己每次進入校園都會感到傷心、痛心，衛生條件也愈來愈差，「希望警方盡快解封現場，把校園交回理大管理。」

此外，《香港電台》報導，香港大法律學院首席講師張達明也表示，今日早上已到理大校園了解情況，相信校園內已經沒有留守者，且隨著紅隧重開後，實際運作上校園已經解封，相信理大今日可以接管校園。



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