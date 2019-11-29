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善耕365／突破缺乏志工的困境　成為人人喜愛的社福

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▲▼ 給力健身房帶領興隆照顧中心的爺爺奶奶進行肌群伸展 。（圖／記者張兆櫻攝）

 圖、文／善耕365

想當志工真的那麼難？！

「找單位做服務，沒想到困難重重」，這是多數企業窗口的心聲。與企業窗口訪談中就有三家表示：「時常投信詢問社福都沒有下文，感覺社福是比較被動的狀態；不然就是給了回信說會內部討論看看，但之後也就沒有結果。」我們從訪談的過程中，都發現有著一個共通點，那就是與「社福接洽並不順利」，企業窗口總是收不到社福單位的回覆，也讓企業方紛紛表示：「為什麼貢獻社會這麼難，想做志工卻找不到可行之處？」然而，聽到企業某窗口說了這一席話，頓時打破沉默：「有時社福會先入為主認為企業並非真心做志工，感覺只是過過場而已。」或許是源自於這個刻板印象。

打破刻板印象　企業做志工並非作秀

少數社福對於企業做志工服務，時常感到有所疑慮，這部分的疑慮是來自於企業只想要單次服務，或是做做場面，活動結束後就拍拍屁股走人，這都是降低社福媒合意願的原因。然而事實上，大多數的企業針對社會責任都還是正面看待，抱持著熱忱，都期盼能長期規劃，發展成有系統性的志工服務，並非每間企業都是單次服務做做表面，或配合政府政策而執行。與其廣泛毫無目標的去做志工，多數企業更傾向是能針對少數幾間單位，甚至是結合本身專業以及企業年度宣導主題，找到適合的機構，發展長期且深入的服務，以達到「取之社會，用之社會」。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 企業志工正在協助社福整理二手衣服，讓準備前來的民眾挑選。（圖／記者張兆櫻攝）

企業的期待與考量 社福不能不知道

善耕365致力於公益領域，身為企業與社福之間的橋樑，我們積極地創造能使兩端媒合時的最大效益，同時達成彼此的核心目標與期待。基於這個初衷，善耕找尋過去透過我們媒合的企業以及志工，針對企業在媒合過程做一個初步的探討與訪談，從中整理出四項企業在尋找志工服務時特別重視的要素與期待，提供社福在媒合企業志工時可以參考的重點。

第一項 好的時間規劃

活動時間的長短是企業在找尋志工服務時，滿重要的考量之一，所謂「好的時間規劃」是指緊湊的安排服務活動，充實、密集的半天服務接受度高於整天服務，根據善耕365成功媒合數據顯示，半日型活動媒合成功率高達九成。
另外，日期也是一大重要因素，許多企業透過善耕媒合時會指定補班課的日期，企業端偏好補班日安排員工做服務，主要是一來能將補班日發揮最大的公益價值，二來能減緩員工對於補班日的疲乏感以及公司營運狀況的影響。

第二項 事前的溝通與相關資訊提供

企業前往陌生的場地做志工服務，充分的事前規劃與協調就非常重要，對企業窗口而言，社福單位如果能提供場地照片、服務流程規劃、服務對象狀況等相關資訊，在對內部員工或公司主管報告時，也能明確告知當天服務的服務事項，讓員工明白服務的內容，同時，在向上級主管匯報時能清楚交代流程安排與場地資訊，相對也會比較方便與順利。

第三項 期待社福提供「有溫度」的宣導與介紹

何謂「有溫度」呢？不管是以何種方式呈現，只要能喚起人與人之間的情感連結，就能讓服務多一份感動。在這個部分，志工或窗口都有表示，如果社福能提供介紹或說明，不僅能讓志工多認識社福實際服務的對象與性質，在服務的過程中也比較有共鳴與收穫。

第四項 合適的服務內容與類型

合適的服務內容與類型最主要是表達企業在媒合志工服務時，也是會考量員工的特性與能力，評估服務內容與類型適不適合，不讓回饋社會造成員工和社福的負擔與困擾，與其勉強員工做志工，不如找到合適的服務，既能享受其中，也能留下好印象，以長遠的目標來看，更能提升志工長期投入服務行列的意願。

此外，合適的服務內容與類型也包含，如果能結合企業本身的專業來提供服務，不僅發揮企業本身的專長，同時也開拓服務的種類，較不會被侷限，藉由雙方相互協助，設計出最適合的活動方案，讓服務不僅限於單向，而是能創造更多種可能。

知己知彼 百戰百勝
所謂知己知彼，百戰百勝，媒合企業或許也是如此，社福具備完善的事前準備與接洽態度，理解企業端的需求，在能力所及的範圍內盡量提供協助，藉此提高企業媒合意願。而臺北市興隆照顧中心的李主任給了我們一個最好的範例，面對志工的到來，他總是親力親為地帶領著志工們參觀中心的環境，透過服務的過程積極推廣中心理念，讓志工清楚知道自己是為了什麼而付出。

「因為每一份付出都是珍貴的，我們一定要認真對待」李主任說道。

（原文來源：突破缺乏志工的困境 成為人人喜愛的社福）

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