與花蓮青年對談　張善政：5分鐘同意當副手找回國家善良本質

▲國民黨副總統參選人張善政及花蓮市長魏嘉賢，與花蓮在地高中生、大學生及社會人士對談。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨副總統參選人張善政及花蓮市長魏嘉賢應花蓮青年公共事務促進會之邀，24日晚間與花蓮在地青年對談。在座談會裡，對於青年所提政治時事、文化、教育、經濟產業、交通、商圈發展、課綱、性平及體育運動發展等議題，張善政知無不言，言無不盡，而從座談會的互動交流裡，魏嘉賢也對年輕人的想法有更深刻的了解，這些都將融入市政規劃的理念中。

這場座談會設於花蓮市光復街沈醉咖啡露天場所，雖然受限於場地，無法容納更多人，但在會場外面仍然有不少人擠得水洩不通，就是想要聽聽張副總統參選人對政治時事的看法。透過魏嘉賢市長的引言之後，張善政侃侃而談同意擔任副手的原因與參政理念。參與這場座談會有高中生、大學生及社會人士，還包括在地商圈理事長劉玲玲、陳孟勇等人也到場聽取張善政對商圈發展的看法。

張善政表示，他只花了五分鐘的時間就同意擔任韓國瑜的副手，是因為為韓國瑜是有溫度的人，很難不喜歡他。張善政指出，當時他在行政院長任內，對於綠色執政的台南市及高雄市配合度相當高，包括台南市的0206地震，以及台南市與高雄市的登革熱防疫作業等，他並沒有像現在的行政院長因為政黨色彩不同而動輒開嗆。張善政強調，做為韓國瑜無黨籍的夥伴，是要陪伴帶領恢復國家善良的本質，執政不分藍綠。

「這個國家有太多人把政治做不必要的切割，行政不中立造成整個國家面臨很大的危機。」魏嘉賢以新北市長侯友宜日前公開說過的這句話為例，他強調台灣的選舉結束後，都會造成四分五裂的局面，讓人看不到未來的希望，以致徬徨猶豫，因此他和許多朋友非常冀望未來的元首可以把國家帶往正確的方向。

魏嘉賢說，花蓮有不少人跟他探討，青年創業會遇到什麼問題，花蓮商圈因為網路發達，有許多因應不及而不懂得行銷，這些都需要有專業的輔導以利突破；另外國家未來的政策及方向，這也是大家非常關切的，因此透過這次與青年對談的機會，希望張副總統參選人能和大家分享理念。

對於青年政策，張善政列舉韓國瑜對青年相關政策裡最重要的學貸免息，他說，曾經到一家私立大學演講，學生對於學貸免息的政策相當支持，在這座大學有三成的學生因為家境關係，不得不辦理學貸，否則讀書會成問題。而在畢了業之後找到工作，薪資要還學貸又要貼補家用，張善政說，韓國瑜還有個青年成家基金，讓新鮮人能夠撐過青黃不接的階段，安心工作、放心養家，直到經濟穩定之後。

針對創業，張善政說，政府有各種方案可以提供青年創業，成就夢想，但有不少因為經營不善導致倒閉或揹債，所以除了創業基金之外，最重要的是針對新創事業，政府應協助輔導，也就是給了第一桶金的釣竿之後，更應當要一旁輔導年輕朋友如何釣魚，免得年輕人的第一桶金燒光了，卻因為不會釣魚而揹了一屁股債。

花蓮人關切的商圈發展，張善政說，誠如魏嘉賢市長所說的，受到網路影響，商圈的行銷面臨許多狀況，包括網購的暢行，不少消費者只要上網就能購物，根本就不需要到實體店面，所以商圈要吸引消費者，一定要改頭換面，打造出讓消費者在網路上無法體會到的魅力，要有競爭力，就要跟數位做緊密的結合與互動，藉此突顯商圈的特色，才能吸引消費者前來。

在交通方面，國道六號最近已是許多參選人討論的熱門議題，張善政指出，蔡英文前陣子到花蓮，也提過國道六號，但講到有技術上的困難之後就不講了。對此，張善政說，以他是土木工程的背景，這並非不可能的事情，韓國瑜若當選，針對國道六號，將會先行施做相關的地質鑽探，之後再聘請歐洲及日本的隧道專家到台灣開研討會，討論國道六號延伸到花蓮的可行性，張善政強調，政策執行就是要不斷的滾動，不能因為一句不可能就無疾而終。

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