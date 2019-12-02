稱台女很easy！「洋腸尼克」轉戰南韓偷拍慘被發紅色通緝令　丹麥落網

▲ 尼克晚上在街頭搭訕南韓女子，邀請她們一起到自己的租屋處。（圖／翻攝自YouTube／Nanpa Nick）

記者陳宛貞／編譯

英國網紅「洋腸尼克」（Explorer Nick）2018年來台把妹，架設「taiwangirlseasy（台灣女孩很容易）」網站販賣偷拍影片，引起公憤。尼克去年8月轉移陣地到南韓，在年輕人聚集的商圈搭訕年輕女子，偷拍影片上傳，被當地警方透過國際刑警組織列為紅色通緝對象，月初在丹麥落網。

綜合韓媒上月29日報導，現年29歲的尼克2018年8月起徘徊弘大、梨泰院等鬧區，偷拍搭訕南韓女子的過程後上傳到YouTube頻道，影片說明包括「在韓國搶別人女朋友」、「韓女是天使」等，長度約10分鐘，其中不乏喝醉酒的女性。

他還架設「韓女很easy」網站，上傳號稱尺度太大而無法分享到YouTube的影片，包括他和年輕女子獨坐床上、在他租的Airbnb房間裡擁抱南韓女子等，宣稱是「豔遇美麗亞洲女性的旅行紀錄」，想看更多影片的網友每月可花17美金（新台幣518元）訂閱。

南韓警察廳今年1月以強制猥褻及偷拍等罪嫌向國際刑警組織提出申請，對尼克發出紅色通緝令。尼克近幾個月來曾逃到泰國等地，本月10日欲入境丹麥時被捕。南韓警方已經與丹麥警方展開接洽，預計將尼克引渡至韓受審。

美國「洋腸大衛」（David Bond）2014年在香港自亞洲男子手中搶走年輕女性，引起爭論。尼克宣稱是大衛的徒弟，2018年來到台灣，在夜店搭訕年輕女子。尼克剪輯影片的手法讓網友紛紛誤以為他輕易將台灣女孩拐回家、發生關係，引起社會撻伐。

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。