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法院認證「沒支持一國兩制」　韓國瑜挨告簽結

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▲▼高雄市長韓國瑜於「圓桌論壇」發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜今年3月出訪香港、澳門、深圳、廈門，並拜會中聯辦官員、國台辦主任劉結一等人，被民進黨高雄市議員陳致中等人告發涉「外患罪」。檢察官調查後認定，韓國瑜表達支持「九二共識」，並不等於支持「一國兩制」，查無有任何不法，全案簽結。

韓國瑜3月以高雄市長身份出訪拼經濟，民進黨議員陳致中、鄭孟洳、前市議員蕭永達及台南市議員李啟維赴高雄高分檢遞狀告發。陳致中認為，香港中聯辦為中國大陸執行一國兩制的核心單位，韓國瑜未經我主管機關授權，即進入中聯辦，同月25日又會見劉結一，表示支持九二共識，等同已實質接受一國兩制。

不過，檢方指出，韓國瑜進香港中聯辦及會見劉結一時，都有媒體貼身採訪，韓國瑜的身分也僅是高雄市長，如何能與香港中聯辦及國台辦官員約定任何有關國家主權事項？因此沒有刑法外患罪的「通謀」外國，意圖變更我國領域。

檢方另說明，韓國瑜今年4月在市議會答詢時已強調「不接受一國兩制」，今年6月雲林造勢，也提到台灣人不可能接受香港、澳門的一國兩制，有機會擔任總統，絕不會讓「今日香港、明日台灣」，難認韓國瑜有通謀外國的意圖。

韓國瑜今年4月在議會備詢時，多名議員質詢他是否對中聯辦表達支持「九二共識」，韓國瑜當時回答：「我手握心臟再說一遍，我支持中華民國，反對一國兩制。」此外，韓國瑜6月雲林造勢時，針對反送中議題，他強調，台灣人不可能接受港澳一國兩制，若他當選總統，不會成「今日香港、明日台灣」。

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