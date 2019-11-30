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13歲男踩空墜下2樓...4米鋼筋「從鎖骨刺穿下體」　心臟一縮躲死劫

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▲男遭鋼筋刺穿全身...心臟一縮躲死劫。（圖／翻攝自天眼新聞）

▲4公尺長的鋼筋刺穿男孩的身體。（圖／翻攝自天眼新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

貴州一名13歲男孩胡小超（化名）7日因為腳踩空，不慎從2樓墜下，遭4公尺的鋼筋刺穿身體，被送至醫院急救，隨後清醒時他坦承，「不記得是怎麼掉下去的了。」據悉，當時鋼筋從他的大腿直直穿到肩膀，但他卻已脫離生命危險，事後，醫生才透露，是因為「心臟收縮」才逃過死劫。

綜合陸媒報導，事發當天晚上，胡小超從2樓陽台摔下，而他墜落的位置樓下正好是一片鋼筋林立的宅基地。胡爸爸落淚回憶，這是別家修房子的宅基地，沒想到兒子正好落在其中一根鋼筋上，「鋼筋焊死在地上，貫穿他的大腿、腹部、胸部和肩，看了好心疼。」

▲男遭鋼筋刺穿全身...心臟一縮躲死劫。（圖／翻攝自天眼新聞）

▲男孩當時墜下的地方。

當時穿過胡小超體內的鋼筋長達1.5米，是從鎖骨下靜脈穿入，再從下體穿出，不過正好避開了睾丸和臟器。事後，由於鋼筋太長，無法同時取出，醫生決定先把靠近男孩下體的皮膚打開，再請消防員協助把這部分鋼筋鋸斷後取出，只留上半截鋼筋在體內。

醫生事後透露，男孩非常幸運，血管雖然破了，但仍然能活著上手術台，因為鋼筋入心的瞬間，心臟正好收縮，是緊貼著心包壁穿進去，所以並沒有插到心臟，只將其擦傷而已。

醫生提到，男孩剛到加護病房時，處於一個休克狀態，反復高熱、血壓不穩、心律失常，其他的一些指標也不太樂觀，必須靠呼吸氣維持，但是，經過連續8天的治療，傷者病情逐漸穩定，目前已開始逐步脫機拔管。

▲男遭鋼筋刺穿全身...心臟一縮躲死劫。（圖／翻攝自天眼新聞）

▲男孩目前狀況穩定。

對此，胡小超也回憶當時情況表示，自己原本在房頂上玩耍，結果一腳踩空就摔下去，意識清醒後已在加護病房，「我已經不記得怎麼掉下去了」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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