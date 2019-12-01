香港1日3場遊行！港民中午1點半集體「感謝美國保護」　獲發不反對通知書

▲大批香港民眾28日晚間齊聚愛丁堡廣場，慶祝美國通過《香港人權與民主法案》。（圖／記者游宗樺攝）

記者鄭思楠／綜合報導

香港反修例示威已經持續近6個月，有網友發起1日的3個遊行和集會，均獲警方發出不反對通知書，兩個在港島區，一個在九龍區進行。其中，在美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》之後，港民將在中午12點半開始「感謝美國保護香港大遊行」。

據《香港01》報導，今日最早的「孩子不要催淚煙」遊行及集會，早上10時開始，10時45分結束，在中環愛丁堡廣場對出空地進行集會，然後經由龍和道、添馬公園、夏慤道天橋等，遊行至政府總部東翼前地外的公眾活動區結束，不反對通知書有效時間至中午12時。

第二個遊行是「香港自治行動」組織舉辦的「感謝美國保護香港大遊行」，中午12時半在中環遮打花園進行集會，1時半開始，遊行途經金鐘道、花園道、下亞厘畢道遊行到美國駐港總領事館，再由雪廠街、皇后大道中、德輔道中返回遮打花園，不反對通知書至下午4時完結。

第三個是九龍進行的「毋忘初心大遊行」，下午4時開始，由尖沙嘴鐘樓附近空地起步，沿梳士巴利道，經尖沙嘴海濱花園遊行至紅磡體育館，不反對通知書時間至傍晚6時結束。

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▼大批香港民眾參與集會。（圖／記者游宗樺攝）