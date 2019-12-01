港警務處長：警方發催淚彈「保持距離」　視1周情況批准民陣遊行

▲香港示威者在旺角堵路，港警前來驅趕。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

香港11月30日晚間於旺角再度發生警民衝突，警務處處長鄧炳強今（1）日表示，警方執法有底線，昨晚警方一開始沒有用任何武力，之後有警車被汽油彈擊中，沒有辦法之下才施放催淚彈。他也指出，會看未來一周形勢，評估是否批准民陣的遊行。

根據「香港電台網站」報導，鄧炳強對於旺角昨晚發生的事情感到傷感，但示威者縱火與堵路，更以水溝蓋打移除路障人士的頭部「分分鐘要命」。他也指出，示威者所用的暴力遠大於警方，丟汽油彈是要命的武力，警方使用催淚煙與胡椒球彈只是為了保持安全距離。

而對於民陣希望於12月8日發起遊行，鄧炳強也指出，尊重市民和平表達意見，過去兩星期香港社會大致和平，今（1）日有3個公眾集會已獲批准。但鑑於昨晚才又發生旺角衝突，之後會視未來一星期社會形勢，包含公眾風險等因素，評估是否批准民陣的遊行。

針對是否同意成立獨立調查委員會，鄧炳強認為，若以有關做法進一步攻擊警方是「不公義」。在過去6個月反修例活動中，港警每天有數以千萬計人值勤，是否每個決定都是完美，當然部分有可改進空間。而先前傳出有人在新屋領扣留中心被性侵，鄧炳強則認為，沒可能發生輪流性侵事件。