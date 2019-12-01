大選逼近選舉賭盤夯！　警政署將推第4波查賭專案

▲警政署長陳家欽強調堅決掃蕩選舉賭盤。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警方表示，台灣每逢地方或全國大選坊間選舉賭盤傳聞不斷，警方為維護選舉治安，期前剷除選舉賭盤盤口，警政署自今年6月份起，迄今已動員各警察機關發動3次全國同步查緝賭博專案行動，共查獲賭博案1,748件4,171人，查扣現金新台幣4,795萬7,165元。

警政署表示：本次總統大選，不斷傳出境外勢力介入，或以網路廣傳假訊息等可能影響大選結果的各種妨害選舉公平的現象，其中包含選舉賭盤，如果選舉結果與網路、地下簽賭結合，將可能衍生影響選舉效應。

警政署已要求各警察機關從「簽注管道」、「人流關係」、「金流來源」、「查扣簽注工具」及「扣押簽注金與犯罪所得」等重點著手，要求各地警方徹底剪除選舉賭盤。目前警政署發動查察選舉賭盤要點如下：

一、不管傳統六合彩或賭博網站等各類簽注管道，均為警察機關加強注蒐對象，並將發動密集掃蕩行動。

二、查獲案件簽注者與盤口等脈絡關係，除直線清查外，不同案件會作交集，以查出區域大盤及更高層盤商。

三、賭盤簽注金的流向，有關帳戶均會深入清查源頭，釐清有無境外資金介入。

四、對於手機、電腦等簽注工具將扣案解析，擴大發掘犯罪事證。

五、查獲案件之簽賭資金均將依法移送管轄地檢署，強化扣押犯罪所得。

警政署強調：目前各警察機關所查獲8件選舉賭盤案，將逐案根據以上述查緝重點向上溯源、向下刨根，另警政署近期也將規劃執行第4波全國同步查緝賭博專案行動，會特別針對賭盤情資內容之對賭方式，注意有無故意影響選舉之狀況。

如有組頭以不同候選人懸殊賠率或僅收單方下注簽單之賭盤，可能誘使賭客拉票進而影響選舉結果，將加強情資蒐報，嚴予偵辦追查，並緊盯各警察機關執行力道，對於基層查獲個案亦將頒發獎金激勵勇於查緝，警政署與刑事局將嚴防賭盤介入選舉。

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