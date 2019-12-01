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星巴克買1送1超好抽！花5秒「一次中」機率真的高　鄉民實測：開3能中1

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▲▼ 。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲買一送一優惠券一次GET！（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

星巴克數位門市日前推出活動「耶誕紅杯轉轉數位活動」，12月份整整31天都可以抽優惠券，只要用手機登入數位體驗頁面玩遊戲，猜中可愛白熊的藏身之處，就能獲得買一送一、第二杯半價等優惠券。有網友實際一抽，發現買一送一中獎機率超高，不少人直呼一次中，「一發中，有很難嗎？」

這次的數位活動，可以用臉書、Google、Yahoo帳號登入遊玩，也就是每天都可以有3次機會抽優惠券，只要開啟手機（電腦奕可）至活動頁面網址（https://goo.gl/qWvlEj），登入帳號後，從耶誕紅杯中找出可愛的白熊即可享優惠。優惠券內容則包括「全品項同項飲品買一送一」、「全品項第二杯半價」、「現煮義式咖啡升級優惠」與「指定那堤系列大杯120元單一價」。

請繼續往下閱讀...

有PTT網友將活動轉貼至Lifeismoney板，不少人都是1次就抽中買一送一，或者3個帳號都開來試玩也能中1次，「一個帳號就買一送一，可能不常玩」、「2個全品項買一送一」、「一次中」、「全品項買一送一+1」、「這不用抽吧，記住白熊的位置就能答對了啊」、「第一個沒中～第二個中了～無聊試第三個沒中。」

還有網友提供網址「event.12cm.com.tw/starbucks/campaign/isharing，上面網址的這個活動比較好中」，不過此活動其實是愛Sharing數位體驗，優惠券部分為買一送一、第二杯半價、現煮義式咖啡買二送一，共3種優惠券，活動期間則是11／15～12／25。

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▲▼星巴克 。（圖／資料照）

▲星巴克推出數位活動抽買一送一券。（圖／資料照）

但也有人直呼，這次的機率感覺比較低，「6個帳號抽完全沒買一送一」、「這次買一送一的機率超低，我抽了幾天懶得抽了。」不過這次活動沒有限定當天可兌換時間，消費者還是可以多多嘗試，畢竟活動維持一個月，每天都試一次，說不定很快就中到自己想要的優惠。

但要注意的地方是兌換期限，是活動參與日往後推2天，意思就是要在抽到優惠日期的3天內用掉。另外，那堤系列大杯單一價優惠，不可併用加價更換特選咖啡豆與飲料升級；添加配料需支付差價購買，優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。

此外，部分門市不適用此項優惠活動，包括車道服務、機場管制區內門市、台積電系列門市、台北時代門市、101典藏門市以及新開幕一個月內門市，另也不適用於外送外賣及預訂服務。

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