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澳媒指王立強無情報價值　韓國瑜批：有時間造謠請幫助台灣國際化

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▲▼韓國瑜出席全國體育界力挺韓國瑜暨體育政策發佈會。（圖／攝影中心翻攝）

▲韓國瑜。（圖／攝影中心翻攝）

記者呂欣玫／綜合報導

中國大陸間諜王立強向澳洲投誠事件延燒，澳洲媒體Sky News報導，澳洲情報單位多名資深人員對王立強的說詞「高度懷疑」，對於澳洲情報機構幾乎「沒有用處」。對此，國民黨總統候選人韓國瑜1日表示，謝謝澳洲媒體，愛台灣不是民進黨的專利，「有時間造謠請幫助台灣國際化」。

王立強日前接受澳洲媒體訪問，自爆干預台灣2018九合一及2020大選，澳洲聯邦警察也證實對王立強說法展開調查。而《週末澳洲人報》（The Weekend Australian）報導澳洲情報體系花費不到1周時間，便提出王立強並非高級情報人員的論點。此外，澳洲內閣國家安全委員會（National Security Committee of Cabinet ）26日提交給總理莫里森（Scott Morrison）的意見寫道，王立強可能只從事低級別的工作，對於澳洲情報機構幾乎「沒有用處」。

對此，韓國瑜1日透過臉書表示，我們絕對不能容許世界忘記了台灣，台灣忘記了世界，政府一定要加速年輕人的國際化。「謝謝澳洲媒體，愛台灣不是民進黨的專利，中英文雙語教育真的很重要，有時間造謠請幫助台灣國際化。」

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