把握最後好天氣！明晚起變天「先降溫後下雨」　周二周三下探13度

▲中央氣象局指出，明晚開始就會變天，氣溫將逐漸下降。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

周末出遊去！中央氣象局表示，明日仍是東北季風減弱空擋，全台水氣較少，僅東半部會有零星降雨，北部、東北部高溫約26度，中南部則可達28度。氣象局提醒，下周一起受新的東北季風影響，氣溫逐漸下降，下周二、周三夜間將下探13到14度。此外，受中颱北冕影響，下周三晚上水氣增加，下周四至周五全台都將有雨。

氣象局預報員王品翔表示，今日東北季風減弱，僅基隆北海岸及宜蘭有短暫雨，北部、東半部及恆春半島亦有些局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴，各地清晨低溫約16到18度，北部、東北部高溫約22到23度，中南部地區高溫則可達26到27度。

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▲氣象局表示，受中颱「北冕」影響，全台將從下周三起水氣逐漸增多 。（圖／記者湯興漢攝）

王品翔表示，明日天氣與今日類似，水氣較少，僅東半部會有零星降雨。不過明晚開始就會逐漸變天，下周一起受新的一波東北季風影響，整體狀態為「乾冷」，下周二、三夜間氣溫最涼，中部以北沿海空曠地區將下探至13到14度。

此外，今年第28號中颱「北冕」目前持續增強，並向西、接近呂宋島中，下周三進入南海，將為台帶來水氣，下周三至周五間，台北、宜蘭地區都將持續降雨，花東地區亦有局部降雨，下周四、五則是連中南部平地都會有局部短暫陣雨，且高山3000公尺以上地區有機會降雪，直到下周六水氣才會逐漸減少，回復好天氣。

氣象局提醒，受北冕影響，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海地區容易有長浪，其中基隆北海岸及東北部沿海有突發性大浪發生的機率，海邊活動及海上作業需注意安全。

▲氣象局表示，下周四、五全台都將有雨 。（圖／記者湯興漢攝）