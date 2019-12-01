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民眾黨缺母雞！柯文哲一人分身乏術　娘子軍再度出馬助選

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▲▼ 民眾黨不分區立委提名人交流茶敘-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲成立台灣民眾黨後，宣布將進軍立院衝刺立委席次，盼能組織「柯家軍」改變立院文化。隨著區域立委公布後，柯文哲開始巡迴台灣幫遍布全台各地的子弟兵站台，但也凸顯民眾黨「全黨靠一人」的窘境，有能力組織群眾的就屬柯文哲一人，難免分身乏術。如今柯文哲也出動身邊的「娘子軍」再度出馬，市府顧問蔡壁如、「學姐」黃瀞瑩、「柯媽」何瑞英，各自分頭幫民眾黨立委參選人站台，甚至連妻子陳佩琪都一起下鄉跑行程。

▲▼蔡壁如也投入輔選行列。（圖／取自蔡壁如臉書）

▲蔡壁如也投入輔選行列。（圖／取自蔡壁如臉書）

蔡壁如轉換身分　創粉專、上街拜票圈粉

自台大醫院便一路跟隨柯文哲至今的市府顧問蔡壁如，向來都扮演柯文哲的督軍角色，負責督導業務順利進行，如今柯文哲組黨，蔡壁如也銜命投身不分區立委，還特別列在安全名單邊緣的第5席，盼能激起柯粉支持者的投票衝動拉抬民眾黨的政黨票。

近來，蔡壁如也「脫離」柯文哲，化身民眾黨內的另一隻母雞，除了不斷上到前線接受專訪，親自宣傳民眾黨外，也頻頻帶著區域立委參選人接受專訪、跑行程，所到之處都吸引不少死忠柯粉到場支持。近期更自創粉絲專頁，不定時開直播，唱歌、下廚樣樣來，另類圈粉。

▲▼黃瀞瑩陪同李旻蔚掃街。（圖／記者陳家祥攝）

▲黃瀞瑩陪同李旻蔚掃街。（圖／記者陳家祥攝）

年輕人最愛的「學姊」　黃瀞瑩過了一年一樣夯

身為柯陣營的人氣幕僚，黃瀞瑩自去年柯文哲拚連任時便是重要的吸票機器，憑藉年輕、形象清新的優點，幫助柯文哲鞏固年輕族群票源。此次柯文哲雖然沒有參選總統，但有多名子弟兵需要拉抬，黃瀞瑩同樣肩負重任，再度擔起吸票機的工作。

已請假投入輔選工作的黃瀞瑩表示，目前的任務分配以夜市為主，談到今年多次隻身進入選區和柯家軍一同掃街，她笑說，很多年輕人還是比較「害羞」，有時候不會給你太大的反應、不會大聲跟你說加油，剛開始掃可能會冷冷的，「經過時會對妳比個讚或是小小聲說個加油，有的是擦肩而過後又繞回來拍照，比較溫和」。

有了去年的經驗，黃瀞瑩這次「重出江湖」幫忙輔選顯得熟練許多。她觀察，有經驗的候選人碰到攤商、民眾等，都會主動上去握手，第一次出來參選的就需要有人先去打招呼之後再上去；她笑說，最近常和參選老家三重區的李旻蔚同台，偷偷跟學了不少招數，像是大聲唸店名、稱讚店家，「只要嘴巴甜一點，攤販就會開心」。

柯媽親切、身段軟　柯家軍也搶邀站台

柯文哲受訪時最常掛在嘴邊講的就是「我媽媽都說」，足見「柯媽」何瑞英對於柯文哲的影響有多深。由於時常被兒子在媒體前提起，柯媽對於媒體態度也相當大方，不但對記者的問題幾乎有問必答，面對媒體邀訪也來者不拒；此外，在春節過年期間，柯媽還會主動幫柯文哲打電話給里長拜年，幫兒子做足公關。

去年柯文哲在競選連任時，柯文哲遭逢藍綠夾殺，護子心切的柯媽多次北上接受媒體專訪幫柯說情，甚至還「代柯批綠」掀起不少話題。而對比柯文哲，女性、久經世事的柯媽代表的又是不一樣的族群。去年選舉時，柯媽便化身柯文哲的分身四處幫友柯陣營的候選人站台。如今2020大選將至，儘管柯文哲沒有參選，但子弟兵散布全台，在柯文哲分身乏術的狀況下，已有不少柯陣營立委參選人商請柯媽站台，而柯媽也欣然接受，「重出江湖」扮演輔選角色。

▲▼陳佩琪陪柯文哲下鄉輔選。（圖／台灣民眾黨提供）

▲陳佩琪陪柯文哲下鄉輔選。（圖／台灣民眾黨提供）

遇事反擊連柯P都咋舌　陳佩琪親民伴夫下鄉

每當柯文哲遭受到攻擊時，在柯文哲本人出面駁斥前，「柯太太」陳佩琪就會先在臉書上開砲，往往在黑函一發生，陳佩琪就會拿出強而有力的證據反擊止血，且嗆辣程度有時連柯文哲都自嘆不如，有時甚至比柯文哲還生氣，常在被問及妻子臉書發言時吐舌面露苦笑。

值得一提的是，陳佩琪不只是在臉書上開砲打口水仗，去年柯文哲在競選連任時，有名嘴質疑柯文哲財產申報不實，帳戶內有2000多萬來源不明財產，憤而連同名嘴、電視台一併告上法院。儘管最終敗訴，但也讓外界見識到其捍衛丈夫名聲的強悍作風。

本身就是北市聯合醫院醫師的陳佩琪，平時除了會出席、代言聯醫活動外，日前更在南門市場試營運時應市場處之邀出席活動，化身「柯太太」上街買菜。而隨著選舉接近，陳佩琪近來也趁假日時間陪柯文哲下鄉一起幫子弟兵站台，夫妻合體現身夜市拜票，也讓支持者見到柯文哲柔軟的一面。

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