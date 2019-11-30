澄清沒說「搞台獨都垃圾」 柯文哲：佩服史明這種硬到底的

記者陳家祥／台北報導

「郭家軍」土城三峽區立委參選人李縉穎30日舉辦競選總部成立造勢大會，特別邀集鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜同台。在柯文哲致詞結束後，郭台銘突然接過麥克風補充，「最欣賞柯文哲的一句話，就是柯說搞台獨都是垃圾」，由於柯並無稱台獨垃圾，僅有說騙子，郭的一席話讓柯有苦難言。

柯文哲下午出席徐立信進軍立院誓師大會前受訪澄清，「我沒有講過這句話」，強調郭台銘講的跟他講的不一樣。柯解釋，他是指有些人移民紐西蘭，但每年在台灣辦台獨募款餐會，「被問為何移民說氣喘，不罵他不要臉要說什麼？」

柯文哲強調，人家講A不能講B，「有些搞台獨的是騙子」跟「搞台獨的都是騙子」，這兩個不一樣，差太多。柯說，像有信念的人他是佩服他，像史明那種有信念、一路硬到底的，「不要言行不一讓人看不起」。

「政治是這樣，每個人有每個人的看法，不會去要求每個人想法跟我們一樣」，柯文哲說，總是可以合作、希望合作，不能合作就各幹各的就好。

媒體追問，垃圾跟騙子一樣嗎？柯文哲說，這個就是香蕉比橘子，我覺得這兩個是不同的題目，「我再講一遍，有些搞台獨是騙子跟搞台獨都是騙子，這兩句話不一樣，不能這樣類比」。