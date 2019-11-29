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榮民攝護腺肥大住院　妻急奔醫院發現「還沒死」…下秒閃人

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榮民攝護腺肥大住院，妻趕到醫院後卻秒離去。 （示意圖／Pixabay）

▲榮民攝護腺肥大住院，妻趕到醫院後卻秒離去。 （示意圖／Pixabay）

圖文／周刊王

94歲鄧姓老翁因時代因素，是一名從大陸來台定居的老榮民，喪偶後希望老來有伴相陪，決定與一名來自四川的莫姓女子共結連理，但誰也沒想到，這卻是噩夢的開始。婚後，莫女僅當老翁是提款機，每半年飛來台灣領一次錢，隨後又返鄉。最扯的是，老翁日前因攝護腺肥大住院，莫女聽聞後急忙趕到醫院，發現他依舊健在，隨即掉頭離去。誇張行徑讓老翁心寒，向法院訴請離婚。

判決書指出，老翁於1998年年底與同鄉的莫女登記結婚，原以為2人無話不談，感情理應幸福美滿，但婚後莫女卻以「前段婚姻所生兒子在大陸」為由，不肯搬來台灣居住，每半年才來台領一次錢。但自從莫女取得台灣身分證後，開始與老翁漸行漸遠，因此，老翁決定提出離婚，但莫女卻擔心在老翁死後無法領到榮民配偶所擁有的半俸，故不同意。

2017年底，老翁因為攝護腺肥大送醫治療，每月3萬5000元的退休俸幾乎都花在看護費上，莫女見到無利可圖便返回大陸。過沒多久，她以為老翁人生已走向盡頭，隨即搭飛機來台，結果一看到人還健在，馬上頭也不回地離開。

發生這些傷心事，老翁決定向法院訴請離婚，審理案件時，老翁的兒子也出庭作證，稱莫女常因為錢的問題跟父親吵架，只有在子女面前才會對老翁和顏悅色，而且自從老翁生病後，都是兩兄弟在照料他，莫女完全不聞不問。

由於莫女於2018年年底返回大陸後，迄今未再返回台灣，對年邁及有病在身的老翁未有聞問、關心，雙方形同陌路，顯然欠缺夫妻間互相愛護、相互扶持之婚姻基礎，加上老翁已無維持婚姻的念頭，2人之間僅剩婚姻之名，已無婚姻之實，夫妻關係已名存實亡。最後，嘉義地方法院准許老翁的請求，宣判2人離婚。

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