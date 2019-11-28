「淘寶台灣」黑五祭出殺手鐧　iPhone 11下殺一折只賣2490元

▲「淘寶台灣」推出iPhone 11下殺一折的限時優惠。（圖／業者提供）

圖文／周刊王

黑色星期五購物節商機就連雙11的始祖─淘寶也來搶！「淘寶台灣」針對消費者喜好，精選3C、家電、母嬰商品、美妝保養品等，在明（11/29）天推出「限時限量1折搶購商品」，其中包括熱騰騰的手機iPhone 11，將以一折$2,490低價下殺開賣。

「淘寶台灣」在11月29日週五當天共6個時段10:00-22:00，每2小時一檔限量開賣，包含iPhone 11 原價$24,900以1折下殺至$2,490，限量僅一台。除了手機之外，還有多種名牌保養品如雅詩蘭黛小棕瓶原價$7,800限量1折下殺價$780。以及SK-II 晶緻活膚乳液原價$2,730限量1折下殺價$273。

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而在黑五促銷期間（11/29~12/2），只要在「淘寶台灣」下單並結帳成功者，每筆訂單可享有一次抽獎機會，有機會獲得該筆訂單金額10倍回饋金。此期間並同步享有「限量折扣碼」優惠，在結帳時輸入折扣碼，可享單筆訂單金額滿$599減$60、滿$1499減$150、滿$3999減$400等，可謂十分划算。

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