最新下殺品只有11樣「沒人要搶」！好市多「最後黑五」民眾不買單　

▲好市多黑色購物節即將進入最後一天。（圖／記者蕭筠攝）



記者蕭筠、陳涵茵／台北報導

美式賣場好市多（COSTCO）今年長達7天的「黑色購物節」進入最後一天，今（1）日全門市8時準時開門，內湖店門口約有100人排隊等採買，不過相較過去假日人潮，黑色購物節似乎並未吸引更多民眾提早到店搶買，且今日祭出的「黑五限定」也沒有最後加碼大放送，僅有約10多樣，就連生鮮區也未聚集人搶購。

▲內湖好市多人潮不多。（圖／記者陳涵茵攝）



昨晚間好市多並未如期於APP公布明日「黑五限定」優惠商品，今日為黑色購物節最後一天，《ETtoday新聞雲》實際走訪好市多內湖店，發現現場祭出最後一波的商品少之又少，家電3C類佔據最多有5樣，包括ASUS6G筆電原價43499元，現折4001元，優惠價只要39498元、惠而浦加濕型陶瓷電暖器下殺83折只要3599元等，生鮮則只有美國特選牛腱心真空包、空運鮭魚排等，但選買人潮並不多，此波黑色購物節似未帶動太多買氣。

▲生鮮類祭出美國特選牛腱心真空包。（圖／記者蕭筠攝）



▲陶瓷電暖爐折扣700元。（圖／記者陳涵茵攝）



好市多黑色購物節今年加碼至七天，期間特地祭出百樣下殺商品，不過人潮不如預期，尤其今日為活動最後一天，相較平常假日人潮反觀還較少，約莫9點左右才陸續湧入民眾採買，好市多「黑五限定」推出限量、限時優惠並提早營業時間，但民眾似乎沒有買單特意早起搶買。

事實上，好市多黑色購物節開跑第一日就有民眾反應，「早起排隊不划算，台灣黑五一點都不殺。」還有人直言「太爛了！」逛了半小時就想回家，紛紛認為此波特價商品不如往年優惠，十分失望。

*2019好市多「黑色購物節」第七日優惠商品清單



家電3C類

ASUS 15.6" 1660TI 6G筆電 I7-9750H/8G/IT+512G SSD G531GU-G-0101C9750H/2.4KG 原價43499元、折扣4001元、優惠價39498元（9折）

迪朗奇9葉片對流電暖器 原價5899元、折扣620元、優惠價5279元（89折）

LASKO 3D 陶瓷電暖爐#CA20100 原價3699元、折扣700元、優惠價2999元（81折）

AIRMATE CERAMIC HEATER 艾美特陶瓷電暖器2入組 原價3849元、折扣500元、優惠價3349元（87折）



WHIRLPOOL 加濕型陶瓷電暖器 原價3599元、折扣600元、優惠價2999元（83折）

精品類

豬年彌月禮-金條瑞士原裝5公克 原價9239元、折扣400元、優惠價8839元（95折）

G-SHOCK／BABY-G 手錶 原價2769元、折扣770元、優惠價1999元（72折）

生活用品類

MEGUIAR'S CAR WASH BUCKET愛車釉膜清潔防護組 原價2295元、折扣920元、優惠價1375元（59折）

MARTEX 400TC DUVET SET 6PC有機棉床包被套6件式雙人 原價1999元、折扣300元、優惠價1699元（84折）

生鮮類

美國特選牛腱心真空包 原價329元／KG、折扣70元／KG、優惠價259元／KG（78折）

空運鮭魚排 原價999元／KG、折扣50元／KG、優惠價949元／KG（94折）

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