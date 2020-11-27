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美國嫩肩、大西洋鮭魚出現了！好市多「黑五限定」第5天下殺品搶先看

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▲▼好市多內湖店黑色購物節最後一天。（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多黑色購物節本周開跑。（資料圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

繼昨日的義式膠囊咖啡機、CK女性棉質內褲掀起搶購潮後，美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」今（27）日第5天祭出年年都熱賣的美國嫩肩里肌、大西洋鮭魚，家電3C有空氣清淨機、無線耳機等，精品部分則是珍珠、黃金、鑽石通通一次買到，8點準時開搶。

▲▼好市多黑色星期五購物節。（圖／截自好市多APP）

▲▼好市多黑色購物節邁入第5天。（圖／截自好市多APP）

▲▼好市多黑色星期五購物節。（圖／截自好市多APP）

好市多「黑五限定」第5天精選優惠商品先看，有美膳雅17公升氣炸烤箱、BOSE電視音響、夏普空氣清淨機、TCL 75吋 4K 智能液晶顯示器不含視訊盒、SAMSUNG 43吋 CRYSTAL 4K UHD 電視、BOSE無線耳機、飛利浦全自動義式咖啡機、ZOJIRUSHI不鏽鋼隨身保溫杯組、QV重度修復乳膏、GREENWOOD鐵板燒兩用卡式瓦斯爐、AKOYA珍珠項鍊加珍珠耳環組、24K黃金男士項鍊、2.0克拉圓形鑽石手環、美國頂級嫩肩里肌真空包、空運新鮮大西洋鮭魚等共15樣。

▲▼好市多黑色星期五購物節。（圖／截自好市多APP）

▲生鮮、精品通通下殺。

好市多黑色購物節從23日開跑至29日止，同樣延續去年一共有7天時間，並祭出上百樣優惠商品，最高可激省28萬，提醒今（27）日起至29日全台各門市提早至8點開門。

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