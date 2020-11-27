美牛含有萊克多巴胺！她驚「現在才知道」　4千網灌爆留言：早就

▲許多民眾會到好市多購買肉品。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友昨（26）日打電話到Costco好市多，本來要詢問商品的事情，剛好想到便隨口問一句美牛是否含有萊克多巴胺，沒想到竟然聽到對方說「是」，她當場傻眼「一直以來都不知道這件事情」。貼文一出後立刻引發討論，短短兩小時已經湧入4千名網友按讚、留言，「不是早就知道了？」

原PO在臉書「Costco好市多-商品經驗老實說」發文，原本只是要打電話詢問加工品類的事情，但剛好想到，便順口問了一句，「賣場內的美牛是否含有萊克多巴胺」。沒想到客服竟然不是回答「沒有」，而是給出很曖昧的說法，「因為是從不同肉商進貨，所以無法回答」。

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後來客服對她說，「美牛是他們自己進口、每個部位殘留的量不一定，若是我不能接受的話請去外面買紐澳牛肉」，聽完後她當下愣住，「我真的覺得他生意太好所以這樣回覆」，並詢問大家，「這件事情我昨天才知道，大家都知道嗎？」

▲原PO驚訝，好市多美牛竟然含有萊克多多巴胺。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

對此，有不少網友指出，好市多的美國牛肉含有萊克多巴胺，很早之前就知道了，「這種知識不是早就公開了！好市多卡拿去退一退啦」、「早就知道啦！但美牛真的好吃啊」、「你昨天才出生的嗎？美牛有添加完全不知道？想帶風向就說，直接退卡比較快」、「開放那麼多年，今天才知道？」

令人驚訝的是，短短兩小時，貼文已就有4千多名網友按讚，留言數量也是不斷地增長，許多人直呼「這根本是神串」，「等等我！我根本爬不到一樓」、「留言好熱鬧喔，滑不到一樓」、「放棄爬到一樓，這樓太高了」、「留言最多的一次，樓主的通知應該狂跳」、「才一小時就3千多留言，超狂」、「我滑了十分鐘看不到一樓，決定放棄」。